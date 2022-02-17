Российская пропагандистка Скабеева испугалась военных НАТО в Украине

В Украине состоялись тактические учения украинских военных. Фото: Минобороны

Известной российской пропагандистке Ольге Скабеевой не понравилось то, что Владимир Зеленский 16 февраля посетил учения ВСУ на границе с Беларусью, на которых присутствовали военные НАТО.

Российская пропагандистка в своем телеграм-канале показала фрагмент видео с тренировок украинских военных, которые ей откровенно не понравились, и даже испугали.

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"Военные с нашивками Польши, Латвии, Эстонии, Грузии и Британии вместе с Зеленским наблюдают за репетицией отражения российского вторжения", - подписала она видео.

Также она написала, что "Зеленскому показали подарки: американские Джавелини и британские комплексы NLAW".

"Тоже агрессора будут останавливать?"- задала вопрос она.

16 февраля Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Ровенской области. Там наблюдает за тактическими учениями украинских военных. В частности, как тренируются применять противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW и ракетные комплексы Stinger. Перечисленное оружие – это поддержка Украины западными партнерами на фоне угрозы эскалации со стороны России.