Родственники погибших на Донбассе воинов провели акцию под посольством РФ

Под посольством Российской Федерации в Киеве провели акцию "Время не лечит". Участие приняли около сотни жен, детей и матерей украинских военных, погибших на Донбассе.

Об этом сообщает Укринформ.

У ворот посольства страны-агрессора родственники погибших держали плакаты "Путинцы, опомнитесь! Прекратите делать зло!", а также портреты утраченных кормильцев. Одним из символов акции стали пожелтевшие подсолнухи, ведь среди этих цветов в свое время гибли украинские военные.

Фото: "Униан"

Участники акции утверждают, что через шесть лет после трагических событий в Иловайске до сих пор не дана надлежащая оценка действиям военного руководства РФ, а российские командующие, отдававшие приказы на расстрел колонны украинских военных, не объявлены в международный розыск. Семьи погибших требуют рассекретить документы относительно событий в Иловайске, Дебальцеве и Славянске, которые уже шестой год имеют гриф секретности, и призывают правоохранительные органы передать уголовные дела по этим событиям в суды.

После завершения акции под посольством РФ родственники погибших пошли к зданию Офиса президента, где требовали наказания виновных в гибели украинских военных и добровольцев.

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18 августа 2014 года украинские войска предприняли третью попытку взять под контроль Иловайск. Однако имеющихся на фронте сил было недостаточно для штурма города - и командование приняло решение стянуть под Иловайск добровольческие батальоны и несколько только что доукомплектованных тактических групп ВСУ.