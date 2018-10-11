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четверг, 11 октября 2018 18:23

Развод года: в суд пошли супруги Тигипко

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Политик и предприниматель 58-летний Сергей Тигипко разводится со своей женой Викторией, 45 лет. Об этом стало известно из расписания назначенных к рассмотрению дел Обуховского районного суда Киевской области.

Автор: ivona.bigmir.net
  Политик и предприниматель 58-летний Сергей Тигипко разводится со своей женой Викторией, 45 лет
Политик и предприниматель 58-летний Сергей Тигипко разводится со своей женой Викторией, 45 лет

В реестре указано, что рассмотрение дела должно было состояться сегодня, 11 октября, в 12 часов. Поводом стало заявление супругов о расторжении брака. Также из реестра известно, что ни Виктория, ни Сергей в суде появляться не собирались, а назначили своих представителей. Состоялось ли заседание и каков результат, пока не известно.

 

О том, что в семье известных супругов возникли проблемы, никто не подозревал. Последний раз Тигипко видели вместе на Одесском кинофестивале, который ежегодно устраивает Виктория.

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Пара поженилась в 2004-м. Воспитывают троих детей - 16-летнего Тимофея, 13-летнюю Анастасию и Леонтия, 8 лет. Для Тигипко брак с Виктория второй. С первой женой Натальей развелся через 23 года совместной жизни. Имеет дочь Анну.

Бывший руководитель Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и его жена Марина Виллер сообщили о разводе. Такую информацию обнародовал друг семьи. Пара была вместе 25 лет. Но несколько месяцев уже не живут как супруги.

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Дата
11
октября

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