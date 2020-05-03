Разоблачили мошенников, которые зарабатывали на коронавирусе

Злоумышленники нанесли украинцам ущерб на 3,5 млн грн. Фото: Нацполиция

Правоохороци разоблачили сеть мошенников, которые обманули около тысячи граждан с продажей противоэпидемической защиты.

Всего было проведено 56 санкционированных обысков в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сотрудники киберполиции совместно со следователями провели мероприятия по выявлению лиц, которые используют пандемию коронавируса для совершения мошеннических действий, занимаются нелегальной торговлей средствами индивидуальной защиты, медицинскими изделиями и осуществляют противоправную деятельность в киберпространстве", - говорится в сообщении.

От преступной деятельности 40 мошенников пострадало около 1000 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 3,5 млн грн.

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Так в Днепропетровской области разоблачены две группы, которые размещали в сети тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты. После того, как они получали предоплату или полную оплату за товар на подконтрольные счета, объявления удаляли и переставали выходить на связь.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

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