Рада приняла закон про рекламу. Что это означает

 
Ексклюзивы
1/5
Опасности для олигархов нет - Игорь Луценко раскритиковал закон Зеленского
Опасности для олигархов нет - Игорь Луценко раскритиковал закон Зеленского
Просмотров: 99
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Просмотров: 414
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
1 Просмотров: 270
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Просмотров: 270
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
4 Просмотров: 3033
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Просмотров: 270
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Просмотров: 522
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Просмотров: 549
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Просмотров: 729
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Просмотров: 450
Фото
Все фото
5
7
13
6
3
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
&quot;Сучка не захочет - кобель не вскочит&quot; - депутат-священник вляпался в сексистский скандал
"Сучка не захочет - кобель не вскочит" - депутат-священник вляпался в сексистский скандал
Во Львове открыли уникальную железную дорогу для детей - яркие фото
Во Львове открыли уникальную железную дорогу для детей - яркие фото
Укрпочта продала недействующее отделения под церковь РПЦ в Украине
Укрпочта продала недействующее отделения под церковь РПЦ в Украине
Протестные двери ОП отреставрировали и вернули на место - фото
Протестные двери ОП отреставрировали и вернули на место - фото
Видео
Все видео
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
Карпаты замело снегом. Туристов просят не ходить в горы
Карпаты замело снегом. Туристов просят не ходить в горы
"Румыны будут е**ть всех украинцев" - пьяный священник РПЦ бросался на полицейских
"Румыны будут е**ть всех украинцев" - пьяный священник РПЦ бросался на полицейских
Интервью
1/5
Опасности для олигархов нет - Игорь Луценко раскритиковал закон Зеленского
Опасности для олигархов нет - Игорь Луценко раскритиковал закон Зеленского
Просмотров: 99
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 765
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1998
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 540
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1116
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 585
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
четверг, 03 июня 2021 13:16

Рада приняла закон про рекламу. Что это означает

  Комментировать
Рада приняла закон про рекламу. Что это означает
Верховная Рада приняла закон об упорядочении наружной рекламы. Фото: unsplash.com

Законопроект №5094 о совершенствовании законодательного регулирования в области наружной рекламы, который должен остановить неконтролируемую внешнюю рекламу, Верховная Рада приняла в первом чтении.

В четверг, 3 июня соответственное решение поддержали 334 депутата.

В объяснительной записке к документу речь идет о том, что за последние годы в сфере размещения внешней рекламы сложился целый комплекс проблем законодательного регулирования.

Обобщая, их можно свести к следующим:

• не определен порядок выдачи разрешений на размещение наружной рекламы - рассеяны требования по размещению наружной рекламы, нет единого согласованного и комплексного подхода;
• возникновение коррупции в сфере регулирования размещения наружной рекламы на местном уровне;
• хаотичный характер размещения средств наружной рекламы в пределах населенных пунктов, отсутствуют требования к техническим характеристикам и эстетическому виду рекламных конструкций;
• неразграниченность рекламных средств и порядка и требований к размещению вывесок;
• отсутствуют унифицированные процедуры предоставления админуслуг по выдаче разрешений на размещение наружной рекламы;
• отсутствует открытый доступ к информации и документам по вопросам размещения наружной рекламы;
• отсутствует государственное регулирование размещения наружной рекламы вне населенных пунктов вдоль автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев освободили от незаконных билбордов: фото до и после

"Согласно официальным данным областных государственных администраций, в период с 2012 года по настоящее время в некоторых областях Украины было выдано в среднем 150 - 200 разрешений на размещение внешней рекламы вдоль автомобильных дорог Украины вне населенных пунктов, а некоторые области Украины вообще за восемь лет не выдали ни одного разрешения на соответствующее размещения внешней рекламы", - рассказали депутаты.

Согласно документу, принятие законопроекта обусловлено необходимостью урегулирования этих проблем и создание правовых и благоприятных условий для ведения деятельности в рекламе. Документ устанавливает четкие критерии и требования по идентификации рекламы: например, каждая реклама должна будет содержать QR-код, по которому можно будет проверить законность ее размещения. Также устанавливаются определенные запреты и ограничения на размещение рекламы на дорогах.

Также закон предусматривает разработку и внедрение дизайн-кода населенных пунктов, упорядочения фасадной рекламы и разработку схемы размещения внешней наземной рекламы. Кроме того, устанавливается четкий и прозрачный порядок демонтажа самовольно размещенных средств наружной рекламы.

В 2020 году в Киеве реализовали 130 кампаний социальной рекламы. Она была посвящена, в частности, теме Covid-19, сиротству, необходимости помогать людям пожилого возраста и бездомным животным.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рада приняла закон про рекламу. Что это означает». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

Звезда футбола впервые в истории игры вышел на замену

Создали новое военное формирование

Сожгли Москву. Погибло до 80 тыс. горожан

Король отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной светской львицей

Самое читаемое
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
20
 Просмотров: 6714
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 5140
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому Просмотров: 4608
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
14
 Просмотров: 4221
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 3969
Общество
ВНО по химии не сдали более 10% участников
ВНО по химии не сдали более 10% участников Просмотров: 27
У кого больше всего шансов изменить жизнь к лучшему - прогноз астролога
У кого больше всего шансов изменить жизнь к лучшему - прогноз астролога
 Просмотров: 171
Укрзализныця запускает к морю новые маршруты
Укрзализныця запускает к морю новые маршруты Просмотров: 180
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
 Просмотров: 711
Холодное лето-2021: где завтра испортится погода
Холодное лето-2021: где завтра испортится погода Просмотров: 252
Больше всего комментируют
5
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
4
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
2
Германия и Франция скептически настроены по отношению к Украине в НАТО - эксперт
2
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
1
Молотком по голове и ножом по горлу: грабитель искалечил продавщицу
Голосов: 56385
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть