Показали, к чему призывала социальная реклама в 2020-м

В течение 2020 в Киеве реализовали 130 кампаний социальной рекламы.

Об этом в Facebook сообщил начальник Управления по вопросам рекламы Александр Смирнов.

Фото: Александр Смирнов

По его словам, значительная часть социальной рекламы была посвящена не только "острой теме сегодняшнего дня Covid-19".

"С киевских билбордов весь год звучали различные месседжи: о том, что дети сироты заслуживают родительскую любовь, а четвероногие друзья в приюте в ожидании своего человека. О том, как важно помнить о своих пожилых родственников и как они ждут твоего звонка. И еще много различных тем поднимался ", - рассказал Смирнов.

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Патрульная полиция Киева установила билборды, призывающие киевлян и гостей города соблюдать ПДД. "Петя, не обгоняй с правой стороны", - говорится на одном с билбордов.