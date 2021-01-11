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понедельник, 11 января 2021 10:06

"Петя, не обгоняй с правой стороны" - к нарушителям ПДД обратились с билбордов
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Патрульная полиция Киева установила билборды, призывающие киевлян и гостей города соблюдать ПДД.

На всех плакатах есть логотип правоохранительных органов, пишет "Страна".

Фото: "Страна"

Среди надписей на билбордах:

"Петя, не обгоняй справой стороны";
"Алина, просто так не сигналят";
"Михаил, громкая музыка может отвлекать внимание".

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За 11 месяцев 2020 года из-за вождения в состоянии опьянения в Украине произошло 4118 ДТП. В результате аварий погибли 97 человек, травмировались 1425.

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