"Петя, не обгоняй с правой стороны" - к нарушителям ПДД обратились с билбордов

Патрульная полиция Киева установила билборды, призывающие киевлян и гостей города соблюдать ПДД.

На всех плакатах есть логотип правоохранительных органов, пишет "Страна".

Фото: "Страна"

Среди надписей на билбордах:

"Петя, не обгоняй справой стороны";

"Алина, просто так не сигналят";

"Михаил, громкая музыка может отвлекать внимание".

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