"Петя, не обгоняй с правой стороны" - к нарушителям ПДД обратились с билбордов

Патрульная полиция Киева установила билборды, призывающие киевлян и гостей города соблюдать ПДД.
На всех плакатах есть логотип правоохранительных органов, пишет "Страна".
Среди надписей на билбордах:
"Петя, не обгоняй справой стороны";
"Алина, просто так не сигналят";
"Михаил, громкая музыка может отвлекать внимание".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Камера автофиксации в Киеве следит за нарушением еще одного правила ПДД
За 11 месяцев 2020 года из-за вождения в состоянии опьянения в Украине произошло 4118 ДТП. В результате аварий погибли 97 человек, травмировались 1425.
×
Комментарии