Прогноз погоды на неделю: что ожидать украинцам

В Украине 14 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Pixabay

В Украине 14 марта ожидается облачная с прояснениями погода. В западных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, в южной части туман.

Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"Ветер юго-западный, 7-12 м /с, в западных, северных и центральных областях местами порывы 15-20 м /с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​6-10° тепла, в восточных областях ночью 2-5° мороза, днем ​​3-5° тепла", - говорится в прогнозе на 14 марта.

15 марта в западных, северных и Винницкой областях мокрый снег и дождь (преимущественно умеренный); на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях до 5° мороза; днем в западных и северных областях 3-8° тепла, на остальной территории 8-13°.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица, в южной части туман. В западных, северных и центральных областях местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​6-10° тепла, в восточных областях ночью 2-5° мороза, днем ​​3-5° тепла.

16 марта ночью в западной части, Винницкой, Житомирской и Одесской областях, днем ​​в южных, большинстве центральных, северных, Хмельницкой и Черновицкой областях умеренный мокрый снег и дождь; на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​3-8° тепла.

Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, местами гололедица.

17-18 марта синоптики прогнозируют временами мокрый снег, в восточных и большинства южных областей преимущественно без осадков (днем 18 марта в западных областях небольшие осадки).

Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем ​​1-6° тепла, 17 марта в юго-восточной части до 9° тепла.

В столице 14 марта без существенных осадков. Температура ночью 1-3° тепла, днем ​​7-9°. 15 марта небольшой, днем ​​16 марта умеренный мокрый снег и дождь (ночью 16 марта без существенных осадков). Ночью и утром на дорогах местами гололедица. 17- 18 марта временами ожидается мокрый снег. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​1-6° тепла.