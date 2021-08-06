Продолжат запрет на ввоз российских книг

Запретят ввоз российских книг. Фото: Корреспондент

Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию (Госкомтелерадио) намерен инициировать продление действующих ограничительных мер в отношении девяти российских издательств.

"Согласно решению СНБО Украины, санкции применены к 9 российским издательствам, наиболее отличившихся в деле выпуска в свет антиукраинской литературы... Поскольку после применения санкций эти издательства продолжают продуцировать издание антиукраинского содержания, Госкомтелерадио намерен инициировать продление санкций, срок действия которых истекает в марте 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Речь идет об издательствах "Эксмо", "АСТ", "Питер", "Центрполиграф", "Яуза", "Яуза-пресс", "Алгоритм", "Книжный мир" и "Вече".

По состоянию на август 2021, в Перечень внесены 264 произведений 171 автора, выпущенных в свет 64 издателями.

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В прошлом году в Украине прекратили деятельность 343 издательства и 48 магазинов.