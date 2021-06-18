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пятница, 18 июня 2021 06:31

Приметы 18 июня: почему сегодня нельзя долго спать

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Приметы 18 июня: почему сегодня нельзя долго спать
18 июня отмечают день святого Дорофея. Фото: pravoslavie.ru

18 июня по народному календарю отмечают Дорофеев день. По церковному календарю чествуют сразу двух святых с таким именем: священномученика Дорофея, епископа Тирского, а также преподобного Дорофея, аввы Палестинского.

Большинство примет этого связаны дня с ветром. Наши предки следили за его направлением и силой, пытаясь предсказать летнюю погоду и будущие урожаи.

Ветер с северо-запада предвещает сырое лето, а с востока - к поветрию, повальной болезни (эпидемии. - Gazeta.ua)

Ветер с севера - к ясному дню, с юга - к урожайному году.

Теплый и ясный Дорофеев день прогнозирует, что в этом году зерно будет крупное.

Если утром пчелы не летят в поле, а сидят по ульям, будет дождь. Осадки предвещает и более сильный, чем обычно, запах травы.

Если в облачный день перед заходом ярко засияло солнце, то приближается непогода. Если дятел подает голос, и сова всю ночь кричит - это к осадкам.

Туман над водой - к большому количеству грибов.

Много пауков - к хорошей погоде.

Если в первой половине этого дня выполоть сорняки на огороде, то они больше не вырастут. Это же касается и волос на теле, вырванных с корнем.

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Также есть некоторые верования, связывающие этот день со сном. Считали, что Дорофей приносит самые короткие ночи в году, которые называли воробьиными, и сны в эти ночи - вещие. А увиденное днем ​​сновидения осуществится ровноч ерез год.

К счастью снятся молодые парень или девушка. И наоборот - если в ночь на 18 июня приснились старые люди - это к беде.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня не стоит много спать - говорят, жизнь проспишь.

В то же время, в этот день не стоит браться за домашние дела. Если же решили хлопотать по хозяйству, то сделайте все максимально быстро.

Также сегодня нежелательно тратить большие суммы на вещи не первой необходимости.

18 июня в этом году отмечают день Отдание праздника Вознесения Господня.

Молитвенно почитают священномученика Дорофея; преподобного аввк Дорофея; Блаженного Константина, митрополита киевского и всея Руси; преподобного Федора Чудотворца. Поминают преподобного Анувия и святых мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селина, Иринея и Памвона, родом из Египта.

Также 18 июня отмечает перенесение мощей блаженного Игоря Олеговичп (в крещении - Георгий, в монашестве - Гавриил, в схиме - Игнатий) великого князя Черниговского и Киевского и день Игоревской иконы Божьей матери, у которой молился князь перед смертью.

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Дата
18
июня

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