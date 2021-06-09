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пятница, 18 июня 2021 05:00

18 июня отмечают последний день большого церковного праздника

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18 июня отмечают последний день большого церковного праздника
18 июня вспоминают двух святых Дорофеев, митрополита Киевского Блаженного Константина, князя Киевского Игоря Ольговича и других святых. Фото: unsplash.com

18 июня этого года православная церковь восточного обряда отмечает Отдание праздника Вознесения Господнего. Сегодня в последний раз служат праздничную службу, посвященную этому двунадесятому празднику, когда Христос завершил свои земные дела и вознесся на небо. День Вознесения Господнего - переходный православный праздник, который отмечают на 40-й день после Пасхи и потомм еще 9 дней. В этом году пришелся на 9 июня.

Также, согласно православному календарю, ежегодно 18 июня молитвенно вспоминают священномученика Дорофея, епископа Тирского. Дорофей жил в III - IV веках, был епископом города Тира Финикийского в период гонений на христиан при императоре Диоклитиане. На некоторое время святитель Дорофей удалился из Тира и скрылся от мучителей.

В царствование святого Константина Великого он вернулся в Тир, вновь занял епископский престол и управлял паствой более полувека, обратив в христианство множество язычников. Когда Юлиан Отступник начал открыто преследовать христиан, святителю Дорофею было уже более 100 лет. Он ушел из Тира в Мизийский город Уд, где его и схватили придворные императора. За отказ принести жертву идолам 107-летнего святого старца подвергли жестоким пыткам, от которых он скончался. Это произошло ориентировочно в 362 году.

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Его тезку - преподобного авву (авва - отец в семитских языках - Gazeta.ua) Палестинского Дорофея - из монастыря аввы Серида также вспоминают в этот день. Преподобный авва Дорофей был учеником преподобного Иоанна Пророка в палестинском монастыре аввы Серида в VI веке. Будучи монахом и праведником, святитель Дорофей посвятил жизнь наукам. Он является автором поучений - начальной книги тех, кто вступил на путь духовного деяния. Простые советы, как действовать в том или ином случае, и тончайший анализ помыслов и движений души является надежным руководством для тех, кто решил опытным путем иследовать творения аввы Дорофея. Иноки, начав читать эту книгу, не расстаются с ней всю жизнь.

Также в этот день вспоминают Блаженного Константина, митрополита киевского и всея Руси. Грек по происхождению, был рукоположен на патриарха киевского в Константинополе. Приехал в Киев в 1156 году по приглашению князя киевского Юрия Долгорукого. После смерти князя в следующем году, убегая он интриг и преследований сыновей Изяслава Мстиславича, Блаженнейший Константин переехал в Чернигов к епископу Антонию. Где и умер в 1159 году. Перед смертью святитель Константин отдал странный приказ: не хоронить его тело, а выбросить на пустырь и отдать уличным псам. Однако, на следующий день люди подобрали его тело и похоронили с почестями.

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Также в этот день поминают святых мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селина, Иринея и Памвона, родом из Египта, пострадавших в царствование императора Максимиана в IV веке. За твердое исповедание веры во Христа их подвергли жестокому бичеванию. Едва живых, страждущих бросили в тюрьму, где им явился Ангел и исцелил раны. Чудо убедило многих язычников обратиться ко Христу. Святые мученики умерли в темнице от голода и жажды.

А вот чудо спасения от жажды приписывают преподобному Феодору Чудотворцу, которого, также вспоминают сегодня. Святой жил в VI веке. С юных лет принял монашество и уединился в Иорданской пустыне, в свою праведную жизнь удостоился от Бога дара чудотворения. В частности, однажды во время морского путешествия в Константинополь, на корабле закончилась питьевая вода. Тогда преподобный Феодор стал молиться Богу, чтобы взятая из моря вода стала пресной для утоления жажды его спутников. Когда свершилось чудо, преподобный сказал, что это сотворил Бог, ибо помиловал измученных жаждой людей, а не после его недостойной молитвы.

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Преподобный Анувий, отшельник Египетский, во время гонения на христиан в IV веке мужественно претерпел пытки, но остался жив и ушел в пустыню, где находился до глубокой старости. Он основал небольшой скит, в котором жил вместе с шестью монахами. Сегодня также день его памяти.

18 июня православная церковь также отмечает перенесение мощей блаженного Игоря Олеговичп (в крещении - Георгий, в монашестве - Гавриил, в схиме - Игнатий) великого князя Черниговского и Киевского, что произошло 1150. Мощи князя были перевезены в Чернигов.

Князь Игорь Ольгович был на престоле 12 дней. Стал жертвой борьбы за власть. В конце концов, в 1147 году его убила возмущенная толпа, пидбуруювана конкурантам на Киевский трон - родственниками Изяслава Мстиславича. Сначала тело Игоря волочили по улицам и бросили на киевском Подоле. Поняв, что убили невиновного, киевляне признали Игоря святых страстотерпцев.

В этом Еж день отмечают день Игоревской иконы Божьей матери, у которой молился князь перед смертью.

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