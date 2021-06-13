У кого День Ангела 18 июня

18 июня богат на именинников. Сегодня День Ангела отмечают Анастасия, Василиса, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Маркиан (Марк), Федор.
Для тех, кто думает, как назвать ребенка, Gazeta.ua предлагает узнать значение имен.
Анастасия - женская форма мужского имени Анастас, что происходит с древнегреческого языка и доливно означает "воскресение", или "возвращение к жизни".
Имя Василиса является женской формой мужского имени Василий, которое происходит от греческого слова базилеус - "царь". Поэтому можно считать, что имя Василиса означает "царственная".
Мужское имя Дорофей происходит от греческого Доротеос, состоящий из дорос - "дар" и теос - "бог". Поэтому имя буквально переводится как "дар Бога". Украинские народные формы - Дорош, Дорохтей. Женская форма имени - Дорофея или Доротея.
Интересно, что имя Дорофей семантически тождественно имени Федор (Феодор, Теодор). Которое состоит из тех же корней, только в обратном порядке - теос и дорос.
Происхождение мужского имени Игорь является дискуссионным. По одним данным, его выводят от древнескандинавского Ingvarr, где часть инг означает "бог плодородия", а варр - "внимательный", "заботливый". В древнерусском языке значение имени Игорь характеризуется как "тот, что оберегает имя бога". По другой версии, Игорь - имя кельтского происхождения, родственное Iger, Inger, Ingar - имеет отношение не только к собственным именам людей, но и к топонимам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День ангела 17 июня - как сегодня назвать ребенка
Мужское имя Константин имеет латинское происхождение, связанное с constantis - "постоянный, устойчивый". Жернская форма имени - Констанция.
Мужское имя Леонид связано со словом leo, что означает "лев". Поэтому имя переводится как "подобный льву", "львиный".
Мужское имя Маркиян (Марк) происходит от притяжательного прилагательного к латинскому имени Marcin или Martianus, что означает "тот, кто принадлежит Марсу", "посвященный Марсу". Маркиян является одним из нескольких имен, посвященные культу римского бога Марса, к ним относятся также имена Марк и Мартин.
18 июня церковь молитвенно чтит священномученика Дорофея; преподобного аввк Дорофея; Блаженного Константина, митрополита киевского и всея Руси; преподобного Федора Чудотворца.
В этот день поминают преподобного Анувия и святых мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селина, Иринея и Памвона, родом из Египта.
Также 18 июня отмечает перенесение мощей блаженного Игоря Олеговичп (в крещении - Георгий, в монашестве - Гавриил, в схиме - Игнатий) великого князя Черниговского и Киевского и день Игоревской иконы Божьей матери, у которой молился князь перед смертью.
Комментарии