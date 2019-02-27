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четверг, 28 февраля 2019 09:11

Президентские выборы никогда не вели к позитивным изменениям в Украине - самое интересное в журнале "Країна"

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Пять лет оказались потерянными. Депутатская неприкосновенность не отменена. Новая избирательная система не внедрена. Антикоррупционные органы прератились в профанацию. Реформа МВД - свелась к смене вывески. А имя "Роман Насиров" в избирательном списке - это все, что нам следует знать о борьбе с коррупцией. - говорит политолог Валентин БУШАНСКИЙ.
Расследование убийств на Майдане - никого не интересует. Иловайск - никого не интересует. Дебальцево - никого не интересует. Гибель киборгов - никого не интересует. Дело "Торнадо" - всем до лампочки. О финансовых махинациях Валерии Гонтаревой - все забыли. Убийство Павла Шеремета - в том же ящике памяти, что и дело Георгия Гонгадзе.

 

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28
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