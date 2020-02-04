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вторник, 04 февраля 2020 15:39

"Превратили в малоросское шапито" - в сети критикуют новый дизайн сайта СБУ
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Скриншот страниц СБУ в соцсети
Фото: obozrevatel.com
Скриншот страниц СБУ в соцсети
Скриншот страниц СБУ в соцсети
Скриншот страниц СБУ в соцсети
Скриншот страниц СБУ в соцсети

С сайта Службы безопасности Украины убрали изображение памятника казаку, который убивает двуглавого змея. Он символизирует российско-украинской войне в Донбассе. Это вызвало негативную реакцию пользователей соцсетей.

На официальной странице СБУ в Facebook появилось объяснение, почему с сайты убрали фото памятника козаку-победителю.

"Фото козака исчезло с сайта, потому что сейчас происходит его техническое и дизайнерское обновления. Никакой конспирологии." Казак-победитель "и в дальнейшем будет знаковым и важным образом для СБУ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе СБУ обещают запустить сайт до конца марта.

Однако, такое объяснение еще больше разозлило пользователей и вызвало шквал негативных комментариев.

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"Имею основание считать, что ... пытаются сделать из СБУ филиал ФСБ", "людей за клоунов считают, превратили СБУ в малорусскую шапито, сериал "Сваты"... Изображение было удалено 6го октября 2019", "обновление сайта происходит совсем иным образом, и никак не имеет отношения к исчезновению изображений, тупая отмазка", "Верните все как было на сайте, потому что выглядит сообщение очень манипулятивно", "обновление заключается в том, чтоб убрать раздражающую кое-кого картинку с логотипа? ну-ну", "спасибо, что на период "дизайнерского обновления", хоть медведя с балалайкой не прилепили".

Во Франции зарезали 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, который жестко критиковал президента Чеченской республики Рамзана Кадырова. Произошло 30 января в гостинице Coq Hardi недалеко от вокзала в городе Лилль, расположенном на севере Франции.

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04
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