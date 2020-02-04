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Во Франции убили блогера, критиковавшего Рамзана Кадырова

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Во Франции убили блогера, критиковавшего Рамзана Кадырова
44-летнего Имрана Алиева нашли мертвым в отеле Лилля. Фото: RFI

Во Франции зарезали 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, который жестко критиковал президента Чеченской республики Рамзана Кадырова. Произошло 30 января в гостинице Coq Hardi недалеко от вокзала в городе Лилль, расположенном на севере Франции.

Об этом 3 февраля сообщил сайт RFI со ссылкой на агентство AFP.

Ранее местное издание La Voix du Nord сообщало о смерти неизвестного мужчины в гостиничном номере. По данным газеты, тело мужчины с множественными ножевыми ранениями обнаружил сотрудник гостиницы в номере на последнем этаже около 11:30 по местному времени. Мужчина зарезервировал номер на одну ночь, но утром не вышел из комнаты. Рядом с телом нашли нож.

О том, что убитый - чеченец Имран Алиев, первым сообщил телеграмм канал "Чеченские новости" со ссылкой на родных погибшего. По данным источника в полиции, номер в гостинице Алиев снял не один, а с другим мужчиной "той же национальности". Они вместе приехали в Лилль из Бельгии в ночь со среды на четверг.

Пока следствие считает, что убийство может иметь политические мотивы. Однако пока воздерживаются от поспешных выводов.

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Дело расследует уголовная полиция Лилля. В прокуратуре города предоставили комментарий, что в рамках этого дела пока не было задержаний.

В Facebook и Youtube Имран Алиев резко высказывался в адрес чеченских властей и Рамзана Кадырова лично. В одном из своих видео он также призывал убивать азиатов-шиитов, унижающих чеченцев, "по всей Европе". По данным La Voix du Nord, на Алиева минувшим летом уже якобы было совершено покушение.

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Дата
04
февраля

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