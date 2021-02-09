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вторник, 09 февраля 2021 16:32

Правительство отменило школьные экзамены из-за коронавируса

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Правительство отменило школьные экзамены из-за коронавируса
Власти планируют ввести новый вид проверки знаний. Фото: pinterest.com

В Норвегии отменили все письменные и почти все устные школьные экзамены для школьников 2021 года.

Причиной стали сбои в учебном процессе из-за пандемии коронавируса, сообщает The Local.

"Обучение в этом году в некоторых случаях существенно отличается, что дает различные основания для оценки. Таким образом, единое и равное письменное оценивание больше не является подходящим методом для измерения того, чему учили учеников", - сказала министр образования Норвегии Гури Мэлби.

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Исключение сделали для учащихся 10 класса начальной школы и 3 класса средней школы. Они должны сдать устный экзамен.

Норвежские власти планируют ввести новый вид наружной проверки знаний. Например, написание курсовых работ.

"Для меня важно подчеркнуть, что ученики, чьи экзамены были отменены, все равно получат данные с оценками, которые они могут использовать для подачи заявления в университет и дальнейшего образования", - пояснила Мэлби.

1 февраля в Украине началась регистрация на основную сессию ВНО 2021 года. Зарегистрироваться можно будет до 5 марта.

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09
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