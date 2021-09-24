Потепление принесет в Украину дожди и ливни

В Луцке и Тернополе пройдут небольшие дожди. Фото: pixabay.com

24 сентября в Украине наконец-то начнет теплеть. Температура воздуха повысится по всей стране, больше всего - на юге и севере.

Вместе с потеплением придут и сильные дожди, сообщает "Униан". В ряде регионов ожидаются ливни.Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня пройдет ливень, будет небольшая облачность. Температура воздуха днем составит +14°С.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность и дождь. Днем до +13°С.

В Луцке и Тернополе также пройдут небольшие дожди, будет облачно. Днем воздух прогреется до +14°С.

В Ровно в пятницу ожидается ливень и небольшая облачность. Температура днем достигнет +13°С.

В Хмельницком также ливень и дождь, днем в пределах +14°С.

В Ивано-Франковске 24 сентября будет небольшая облачность, днем потеплеет до +16°С, но будет дождливо.

В Ужгороде столбики термометров покажут +7...18°С. Будет сухо, но пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями. Днем до +17°С.

В Виннице пройдет ливень. Днем будет в пределах +15°С, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу днем термометры будут показывать +14°С. ожидается небольшая облачность и ливень.

В Черкассах также будет небольшая облачность. Днем потеплеет до +13°С, ливень.

В Кропивницком температура днем будет достигать +12°С. Пройдет ливень, ожидается небольшая облачность.

В Полтаве сегодня пасмурно, сплошная облачность и дождь. Температура воздуха в пределах +8...10°С.

В Одессе 24 сентября - небольшая облачность. Температура днем до +17°С, ливень.

В Херсоне в пятницу днем потеплеет до +16°С, пройдет ливень. Будет пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве пройдет дождь. Будет пасмурно, сплошная облачность. Днем до +15°С.

В Запорожье температура днем повысится до +14°С, но пойдет дождь. Будет пасмурно и облачно.

В Сумах температура воздуха составит +6...9°С. ожидается пасмурная погода, сплошная облачность и дождь.

В Харькове и Днепре сегодня пасмурно, сплошная облачность. Температура днем до +12°С, дождь.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, ожидаются небольшой дождь и сплошная облачность, +9...14°С.

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До конца текущего месяца и в октябре ожидается несколько сильных магнитных бурь. Возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце, могут негативно влиять на работу систем связи, а также человеческое здоровье. Солнечная вспышка средней силы ожидается 25 сентября.