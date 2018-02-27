Политолог рассказал, почему миротворцы на Донбассе выгодны России

Виктор Андрусив:У римлян было правило: никогда не заключайте договора после поражения. Это его закрепляет. ФОТО: Сергей СТАРОСТЕНКО

Приход миротворцев на Донбасс выгоден для Путина. Он не означает мгновенного завершения войны, а возврат территорий растянется на годы.

Об этом рассказал кандидат политических наук, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив в интервью журналу "Країна".

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"Прогноз нашего института положительный. Даем 40 процентов, в 2018-м будет согласована миротворческая миссия. Это сложная процедура. Ее развертывание может занять от года. Это история на десятки лет: длительный и сложный процесс разоружения, налаживания мирной жизни. Если миротворцы зайдут в 2018 году, то в 2019-м Путин может сказать: "Люди должны голосовать". Недружественный по отношению к Украине электорат, которого обрабатывают информационно, будет голосовать, как выгодно россиянам. Далее Москва заявит: "Урезайте санкции. Мы же пошли вам навстречу", - рассказывает политолог.

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По его мнению, присутствие миротворцев не означает, что оккупированная часть Донбасса сразу вернется в Украину.

"Это на многие годы кровоточащая рана. После операции "голубые каски" мы вынуждены будем содержать эти территории, платить пенсии, оказывать социальную помощь. Россияне снимут с себя бремя на несколько миллиардов долларов. Все, что после Минска, без потери территории будет считаться победой. Миротворцы - тоже. Если бы политики думали стратегическими интересами, то не предлагали бы этот подход. У римлян было правило: никогда не заключайте договора после поражения. Это его закрепляет", - сказал он.

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Украина ни при каких условиях не должна отказываться от Крыма и Донбасса.

"Мы должны честно признать: мы сегодня не можем вернуть эти территории. Ни военным, ни экономическим путем. В ближайшие годы должны отдать 40 млрд долларов внешнего долга. В резервах у нас - 18. Молчу о колоссальном экономическом кризисе и маховике, который запустили подачками (после первого квартала Кабмин рассмотрит увеличение минимальной зарплаты до 4,1 тыс. грн. - Gazeta.ua). Нельзя выходить на ринг, если не посещаете спортзал. Ни при каких обстоятельствах не должны отказываться от возвращения Донбасса и Крыма. Должны делать все, чтобы этот день настал. Но нельзя начинать с трюков камикадзе", - отметил эксперт.

Интервью с Виктором Андрусивым читайте в журнале "Країна" от 1 марта.