Полиция составила протокол на мужчину за карикатуры на Зеленского

Полиция завела дело из-за карикатуры. Фото: Процищин официальный

Киевские полицейские составили админпротокол в отношении пенсионера, который распространял карикатурные изображения президента Владимира Зеленского.

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Подольского управления полиции. Полицейские пообщались с мужчиной, на которого указали свидетели", - говорится в сообщении полиции.

В полиции утверждают, что получили сообщение о распространении неизвестным на улице Спасской "газет с оскорблениями в адрес кандидатов в народные депутаты".

В отношении киевлянина составили протокол об административном правонарушении по ст. 212-10 КУоАП, который пообещали направить в суд. Данная статья предусматривает санкцию в виде штрафа в сумме от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали 2 активистов за акцию против Зеленского

25 мая в Ровно двое молодых людей – 20-летний Роман Филюк и 16-летняя Дарья Коцюруба – вышли на Майдан Независимости с плакатами с надписями "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Филюка и Коцюрубу немедленно задержали полицейские – якобы за "несанкционированный митинг". Ровенский суд вынес Филюку и матери Коцюрубы предупреждение на основании админпротокола полиции за неуведомление местных органов власти о проведении акции.