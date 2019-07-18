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четверг, 18 июля 2019 04:55

Полиция составила протокол на мужчину за карикатуры на Зеленского

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Полиция составила протокол на мужчину за карикатуры на Зеленского
Полиция завела дело из-за карикатуры. Фото: Процищин официальный

Киевские полицейские составили админпротокол в отношении пенсионера, который распространял карикатурные изображения президента Владимира Зеленского.

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Подольского управления полиции. Полицейские пообщались с мужчиной, на которого указали свидетели", - говорится в сообщении полиции.

В полиции утверждают, что получили сообщение о распространении неизвестным на улице Спасской "газет с оскорблениями в адрес кандидатов в народные депутаты".

В отношении киевлянина составили протокол об административном правонарушении по ст. 212-10 КУоАП, который пообещали направить в суд. Данная статья предусматривает санкцию в виде штрафа в сумме от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали 2 активистов за акцию против Зеленского

25 мая в Ровно двое молодых людей – 20-летний Роман Филюк и 16-летняя Дарья Коцюруба – вышли на Майдан Независимости с плакатами с надписями "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Филюка и Коцюрубу немедленно задержали полицейские – якобы за "несанкционированный митинг".

Ровенский суд вынес Филюку и матери Коцюрубы предупреждение на основании админпротокола полиции за неуведомление местных органов власти о проведении акции.

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Дата
18
июля

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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