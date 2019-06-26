Суд вынес вердикт активистам, которые митинговали против Зеленского

Ровенский городской суд признал виновными в административном правонарушении 16-летнюю Дарью Коцюрубу и ее товарища Романа Філюка.
Они в конце мая вышли на пикет за импичмент президенту, сообщает UA:Ровно с ссылкой на маму девушки.
Суд вынес свое решение еще 13 июня. Рассматривался полицейский протокол за неуведомление соответствующих органов при проведении митингов и демонстраций.
"У нас – предупреждение, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность", – сказала она.
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Ранее суд признал Дарью Коцюрубу также виновной в расклеивании листовок, которое произошло перед вторым туром президентских выборов.
В полиции эти действия назвали агитацией без выходных данных.
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