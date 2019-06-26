Суд вынес вердикт активистам, которые митинговали против Зеленского

В Ровно задержали 2 активистов за митинг против президента Владимира Зеленского. Фото: ТСН

Ровенский городской суд признал виновными в административном правонарушении 16-летнюю Дарью Коцюрубу и ее товарища Романа Філюка.

Они в конце мая вышли на пикет за импичмент президенту, сообщает UA:Ровно с ссылкой на маму девушки.

Суд вынес свое решение еще 13 июня. Рассматривался полицейский протокол за неуведомление соответствующих органов при проведении митингов и демонстраций.

"У нас – предупреждение, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность", – сказала она.

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Ранее суд признал Дарью Коцюрубу также виновной в расклеивании листовок, которое произошло перед вторым туром президентских выборов. В полиции эти действия назвали агитацией без выходных данных.