Полицейские воплотили последнюю мечту онкобольного Саши Андрийчука — уходящая неделя в фотографиях

Уходящая неделя отметилась мощными снегопадами и арктическим антициклоном над Украиной. Он принес ощутимое похолодание на севере страны. Пик морозов пришелся на 19 февраля.

Однако уже со следующей недели ощутимо потеплеет, говорят синоптики, до + 11°С. Следующие трое суток будет идти снег на Левобережье, на остальной территории - без осадков.

Автор: REUTERS/Valentyn Ogirenko Количество рыбаков на Днепре в Киеве увеличилось, когда реку покрыло крепким льдом. Одно из популярных мест в столице - возле парка Наталка у Северного моста на Оболони

Более 80 правоохранителей осуществили мечту онкобольного мальчика. Саше Андрийчуку 10 лет и у него опухоль головного мозга. Врачи бессильны ему помочь, болезнь достигла четвертой стадии развития. Саша доживает последние дни в хосписе. Волонтеры и полицейские объединились, чтобы воплотить последнюю мечту парня.

Он уже не говорит и половина его тела парализована. Но пишет на гаджете. Волонтеры его спросили, о чем он мечтает, что его сделало бы счастливым и заставило бы улыбнуться. Он ответил одним словом: "Полиция". Полицейские - его кумиры. Мечтал стать одним из них, когда вырастет.

На историю Саши в соцсетях отреагировали сотни полицейских со всей страны. Ему сшили именную форму с спецжетоном. И 15 февраля около 80 правоохранителей из Черновицкой и Ивано-Франковскои областей пришли в гости к Саше и сделали ему сюрприз. Подарили форму и жетон, после чего пригласили на улицу. Там правоохранители встретили его аплодисментами и провели обряд посвящения в свои ряды. Затем на авто он поехал на свое первое патрулирование.

Автор: издание "Шпальта" 10-летнего Сашу Андрийчука из Кицманского района на Буковине приняли в ряды полиции. Такой была мечта парня

18 февраля отметили 7 годовщину расстрелов на Майдане, когда погибли 104 протестующих. В столице в честь Героев Небесной сотни 20 февраля зажгли лучи Достоинства. Они символизируют души погибших. В этом году инсталляцию дополняла музыка Романа Коляды, написанная специально для проекта "Характеры достоинства". На выставочном павильоне Музея Майдана "Куб" транслировали видеоролики "Характеры достоинства" - истории о Героях Небесной сотни, записанные из уст их родных.

Автор: Getty Images Женщина ставит лампадку у мемориала Героям Небесной сотни, установленный на месте расстрелов в феврале 2014

Эпидемия коронавируса не сбавляет оборотов. На этой неделе стало значительно больше больных на Прикарпатье. В Ивано-Франковской области развернули мобильный госпиталь. Он будет функционировать на территории Богородчанской центральной районной больницы.

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях из-за роста количества новых больных коронавирусом на неделю приостановят работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.

Автор: Укринформ В терапевтическом отделение Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы пациента разместили в коридоре учреждения, 16 февраля 2021

Верховная Рада приняла Заявление в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции достоинства №2739. В первом чтении и в целом его поддержали 295 народных депутатов: "Слуга народа" - 200, "ЕС" - 24, "Батькивщина" - 20 , "За будущее" - 12 "Голос" - 15 "Доверие" - 16, внефракционные - 8. "Оппозиционная платформа - За жизнь" голосовала против.

Представляя документ с парламентской трибуны, Александра Устинова из фракции "Голос" призвала присоединиться к ней коллег, которые являются участниками Революции достоинства, кто поддерживает события на Майдане и считает ее историческим событием.

"Это постановление, - говорит она, - в первую очередь о справедливости, о нашей истории. Сегодня мы можем сделать исторический шаг и признать, что Революция достоинства была историческим событием. Что мы, парламентарии, осуждаем деятельность отдельных сотрудников "Беркута" и полицейских, которые убивали людей. Мы требуем довести до логического конца и в судах признать, что действия, которые делали эти люди и руководители государства, были противоправными". Это постановление о справедливости, заметила Устинова, еще и потому, что 20 семей участников Революции достоинства и Героев Небесной сотни не дождались этой справедливости. "Они умерли, ожидая ее, чтобы их детей признали героями, а не переворотчикамы, как это пытаются доказать портновы через свои суды. Поэтому мы сегодня должны дать консолидированный ответ и проголосовать за то, что Майдан, Революция Достоинства были историческим событием".

Автор: Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images 17 февраля с трибуны Верховной Рады Александра Устинова из фракции «Голос» представляет Заявление в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции достоинства №2739

По меньшей мере два человека погибли в результате действий силовиков во время протестов против путча в Мьянме. В субботу 20 февраля протесты против захвата власти произошли в порту города Мандалай - второго по численности населения города страны. Несколько сотен полицейских и военных бросили подавить демонстрации. Протестующие кричали, чтобы полиция пошла, на что силовики ответили огнем боевыми патронами и резиновыми пулями. Среди погибших, по словам местных врачей, несовершеннолетний, которому попали в голову. Также, по меньшей мере пять человек получили ранения резиновыми пулями. В общем ранений получили около 30 человек.

Автор: REUTERS Демонстранты в Янгона протестуют против переворота в Мьянме 17 февраля 2021

Европейские страны разработали детальные планы вакцинации от коронавируса и полную прививают собственное население. Сейчас в ЕС сертифицированы три вакцины против Covid-19: Pfizer / BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Автор: Getty Images Медицинский работник в итальянском регионе Лацио вкалывает дозу Перпарат Moderna пожилому мужчине 15 февраля 2021. Категория пожилых одной из первых получила вакцинацию от коронавируса в стране

В США контролируемым взрывом снесли здание Trump Plaza, в которой были расположены отель и казино. Событие транслировали многие телеканалы США, а ведущие назвали ее "сокрушительным концом правления" Дональда Трампа.

Автор: Getty Images 17 февраля взорвали Trump Plaza в американском Атлантик Сити, штат Нью-Джерси. Здания было 30 лет, она не функционировала с 2014-го

25 апреля в немецком городке Деммин должны состояться выборы бургомистра. Хозяин 6-летнего кота по кличке Кварки (Творожок) подал его кандидатом на должность. Бюрократы отказали в регистрации животному по формальным причинам - кандидат на городского голову должен достичь 18-летнего возраста. Кроме того, в документах не было подписи кота.

Автор: Getty Images Торстен Лор дает лакомство коту Кварки после того, как тому отказали в регистрации на выборах городского головы немецкого города Деммин федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания 16 февраля 2021

Марсоход Perseverance отправил ученые первые цветные изображение планеты с высоким разрешением 20 февраля.

За два дня до того аппарат американского космического агентства NASA совершил успешную посадку на Марс.

Perseverance искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. Соберет образцы грунта, а также изучать климат и погоду на планете. На борту также есть образцы материалов, из которых планируют делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и, в дальнейшем, Марса. Инженеры проверять, как образцы влияет среда планеты.

Автор: Getty Images Исследованию Марса посвятил свою инсталляцию в Лондонском музее естественных наук художник Люк Джеррам. Ее подготовили еще в конце января, но открыли 17 февраля. На 7-метровый шар нанесено детализированное изображение Красной планеты. В 1 сантиметре изображены 10 километров поверхности