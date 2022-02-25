"Пока не поздно" - творец Bayraktar поддержал Украину и обратился к миру

Создатель беспилотников Bayraktar Халук Байрактар ​​– поддержал Украину.

Я стою вместе с уважаемым народом дружественной Украины, жестоко оккупированной на глазах всего мира, написал он в своем Twitter.

"Если не остановить это, то завтра война постучится в каждую дверь. Весь мир должен действовать, пока не стало слишком поздно, чтобы защитить невинных мирных жителей", - заявил Халук.

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Морские силы Вооруженных сил Украины продолжают сражаться в юго-западной части Черного моря. Защищают базы и порты Одессы, Южного, Очаковского, Черного моря. На оборону Киева передислоцировали определенные силы и средства, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 2.30 25 февраля.