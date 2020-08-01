Погода разделит Украину: синоптики рассказали, в каких регионах чего ждать

1 августа в Украине будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди с грозами. Фото: pixabay.com

В субботу, 1 августа, в Украине будет облачная с прояснениями погода.

Местами пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В юго-восточной части ожидаются умеренные, в северных и большинстве западных областей - небольшие дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

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Воздух прогреется до 20-25°, Карпатах 11-16°, на юге страны - + 26-29°.

В Киеве 1 августа днем ​​возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит +21-23°.

Из-за изменений климата в Украине осень и зима 2020 года будут теплее, чем обычно. А метеорологическое лето продлится еще месяц.