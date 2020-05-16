Погода радует, но не всех: рассказали прогноз по Украине

Погода 16 мая: рассказали прогноз по Украине. Фото: goodfon.com

Погода в Украине в субботу, 16 мая, будет теплой и солнечной. Только в восточных областях дождливо и прохладно.

Теплее будет в южных регионах Украины. Там столбик термометра поднимется до +18 ... + 22 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В то же время прохладно и мокро будет Донецкой, Харьковской и Луганской.

В Киеве субботу без существенных осадков. Ночью +6 ... + 8 градусов, днем ​​около +16 градусов. Ветер западный, умеренный.

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Прогноз погоды на субботу, 16 мая, в городах Украины:

Ужгород - + 16 ... + 18

Львов - + 14 ... + 16

Ивано-Франковск - + 15 ... + 17

Тернополь - + 15 ... + 17

Черновцы - + 15 ... + 17

Хмельницкий - + 15 ... + 17

Луцк - + 14 ... + 16

Ровно - + 14 ... + 16

Житомир - + 15 ... + 17

Винница - + 15 ... + 17

Одесса - + 18 ... + 20

Николаев - + 17 ... + 19

Херсон - + 19 ... + 21

Симферополь - + 20 ... + 22

Кропивницкий - + 14 ... + 16

Черкассы - + 14 ... + 16

Чернигов - + 15 ... + 17

Суммы - + 14 ... + 16

Полтава - + 14 ... + 16

Днепр - + 14 ... + 16

Запорожье - + 18 ... + 20

Донецк - +15 ... + 17

Луганск - +13 .. + 15

Харьков - +15 ... + 17

Киев - + 15 ... + 17

16-17 мая своими поступками разочаруют любимые. Все сложится не так, как вы планировали. Развеются романтические ожидания. Не налагает тщетных надежд на людей, которых любите. Не пора назначать первое свидание. Выходные ошеломят изменением настроений.