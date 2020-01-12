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воскресенье, 12 января 2020 09:51

Погода на сегодня: гололедица и повышение температуры

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Погода на сегодня: гололедица и повышение температуры
В воскресенье будет тепло. Фото: image.zn.ua

12 января погода в Украине будет теплой. Местные температура поднимется до +2... + 5 градусов. Осадки почти полностью прекратятся.

Небольшой снег ночью и утром предполагается только на востоке и территории Запорожской, Днепропетровской областей и в Карпатах. Там дороги укроет гололедица, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер будет северо-западным, 7-12 м/с. В большинстве областей дневная температура составит -1... + 1, а на западе воздух прогреется до +4... + 6 градусов.

В Киеве без осадков. Ветер будет дуть западный, 7-12 м/с. Днем столбики термометров покажут 0... + 2 градуса.

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В городах Украины ожидают такой прогноз:

Ужгород - +3... + 5

Львов - + 4... + 6

Ивано-Франковск - + 4... + 6

Тернополь - + 2... + 4

Черновцы - +2... +4

Хмельницкий - -1... + 1

Луцк - +2... +4

Ровно - + 1... + 3

Житомир - -1... + 1

Винница - -1... + 1

Одесса - +3... + 5

Николаев - + 1... + 3

Херсон - + 1... + 3

Симферополь - + 1... + 3

Кропивницкий - -1... + 1

Черкассы - -1... + 1

Чернигов - -1... + 1

Сумы - -1... + 1

Полтава - -1... + 1

Днепр - -1... + 1

Запорожье - + 1... + 3

Донецк - -1... + 1

Луганск - -1... + 1

Харьков - -1... + 1

Киев - 0... + 2

Народный синоптик Леонид Горбань шокировал украинцев прогнозом погоды на 2020 год. Говорит, что лето будет дождливое.

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Дата
12
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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