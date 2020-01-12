Погода на сегодня: гололедица и повышение температуры

12 января погода в Украине будет теплой. Местные температура поднимется до +2... + 5 градусов. Осадки почти полностью прекратятся.
Небольшой снег ночью и утром предполагается только на востоке и территории Запорожской, Днепропетровской областей и в Карпатах. Там дороги укроет гололедица, сообщает Укргидрометцентр.
Ветер будет северо-западным, 7-12 м/с. В большинстве областей дневная температура составит -1... + 1, а на западе воздух прогреется до +4... + 6 градусов.
В Киеве без осадков. Ветер будет дуть западный, 7-12 м/с. Днем столбики термометров покажут 0... + 2 градуса.
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В городах Украины ожидают такой прогноз:
Ужгород - +3... + 5
Львов - + 4... + 6
Ивано-Франковск - + 4... + 6
Тернополь - + 2... + 4
Черновцы - +2... +4
Хмельницкий - -1... + 1
Луцк - +2... +4
Ровно - + 1... + 3
Житомир - -1... + 1
Винница - -1... + 1
Одесса - +3... + 5
Николаев - + 1... + 3
Херсон - + 1... + 3
Симферополь - + 1... + 3
Кропивницкий - -1... + 1
Черкассы - -1... + 1
Чернигов - -1... + 1
Сумы - -1... + 1
Полтава - -1... + 1
Днепр - -1... + 1
Запорожье - + 1... + 3
Донецк - -1... + 1
Луганск - -1... + 1
Харьков - -1... + 1
Киев - 0... + 2
Народный синоптик Леонид Горбань шокировал украинцев прогнозом погоды на 2020 год. Говорит, что лето будет дождливое.
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