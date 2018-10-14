"Подвижуем" и напомним, кто в стране настоящий патриот - Аваков

Аваков, в центре, поделился мыслями о сносе памятников. Фото: Facebook

Глава МВД Арсен Аваков рассказал, как он относится к сносу памятников. Об этом он написал в Facebook.

"Еще ночью, задолго до рассвета подняли личный состав Нацгвардии, полицейских спецподразделений тактиков, переговорщиков, саперов, кинологов. К пяти утра по центральным улицам столицы разъезжались по разным точками и маршрутами специальные машины с мигалками и без. Утром - на Софии молебен с участием десятков тысяч людей, под вечер - традиционный 14 октября марш националистов ", - рассказал министр.

В то же время он подчеркнул, что несколько "вождей-патриотов", которые воевали по их словам, на всех фронтах, "включая колчаковский", решили, что нужно напомнить о себе и снести несколько памятников.

"Решительно мол и патриотически сносить, мол, будем - к празднику - пушку на Арсенальной и пару памятников-надгробий в Мариинском. При этом мол и" подвижуемо "и напомним кто в стране настоящий патриот", - отметил Аваков.

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По данным министра, около 600 нацгвардийцив и полицейских приехали в Мариинский до рассвета, прочесали весь парк с помощью саперов и собак на предмет взрывчатки, поставили на дежурство скорой помощи.

В результате, как заявил министр, "массовые колонны" патриотов ", которые пришли в результате вершить" народную власть "и сносить памятники и надгробия, насчитали всего 50 человек. При этом он добавил, что несмотря на небольшое количество людей, по ними пришли камеры и журналисты всех пророссийских и российских телеканалов.

Вместе с этим министр отметил, что утренний молебен на Софийской площади с участием до 15 000 человек обеспечивали около 120 полицейских.

Николай Ватутин - генерал армии Советского Союза, 29 февраля 1944 года на Волыни получил пулевое ранение от украинских партизан УПА и из-за неудачного лечения умер.