На Донбассе заметили новые колонны с российской техникой

Транспортные средства, которые пересекали границу с РФ на оккупированном Донбассе в ночное время вне пунктов пропуска, зафиксировала миссия ОБСЕ.

Группы грузовиков были обнаружены в ночь на 12 октября между 22:20 и 1:40.

"Беспилотник ОБСЕ обнаружил 2 грузовика (вероятно, "Урал"), припаркованные вдоль грунтовой дороги в 500 м к югу от центра н.п.Манич (к востоку от Донецка). Также БПЛА зафиксировал 3 отдельные группы грузовиков, которые направлялись на восток и припарковались у границы с РФ, где ранее ОБСЕ фиксировала колонны грузовиков, заезжали в Украине ", - сообщили в ОБСЕ.

Среди обнаруженного транспорта были 2 автомобиля типа "седан", 2 тягача, 7 грузовиков "КамАЗ", 4 грузовика "Урал", 1 автотягач с прицепом для тяжелой техники ( "КамАЗ"), который перевозил МТ-ЛБ, 3 внедорожника и 1 мини фургон.

"Было видно, что между этими транспортными средствами стояли и передвигались люди. БПЛА зафиксировал, как 2 "седана" передвигались в западном направлении от границы с РФ, а затем припарковались на обочине дороги и установили неофициальный блокпост примерно в 100 м к северо-востоку от места парковки 3 групп грузовиков, в 3,5 км от Маныча", - сообщили наблюдатели.

Внедорожник уехал с места, где припарковались 3 группы транспортных средств, и поехал на восток в направлении границы с РФ, сделав остановку на неофициальном блокпосту. Остальные транспортных средств, за исключением мини-фургона, 2 внедорожников и "седана", по двое подъезжали к "блокпосту", где контактировали с присутствующими там лицами, после чего продолжали свой маршрут на восток.

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"В 1:22 два припаркованных" седаны ", которые установили этот блокпост, развернулись и двинулись на восток в направлении границы с РФ. В 1:34 беспилотник зафиксировал, как по этой дороге от границы с Россией в направлении Маныча направлялись грузовик" Камаз " с прицепом, 2 грузовика "Урал" и грузовик "КамАЗ", а также внедорожник ", - говорится в сообщении миссии.

Ранее на оккупированной территории Донецкой области недалеко от границы с РФ в миссией ОБСЕ была зафиксирована колонна грузовиков с зенитной установкой: беспилотник миссии зафиксировал колонну грузовиков, которые посреди ночи ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты.