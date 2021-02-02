Подделывал документы. Экс-главу ГАСИ объявили в розыск

Кудрявцева разыскивают через подделку диплома. Фото: Главком

Бывшему главе Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексею Кудрявцеву сообщили о подозрении и объявили в розыск.

Сообщено о подозрении бывшему председателю Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины по факту совершения пособничества в подделке официального документа и использовании при назначении на должность (ч. 5 ст. 27, ч. 3, ч. 4 ст. 358 УК Украина), сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Бывший чиновник обратился к неустановленным лицам с просьбой выдать ему заведомо поддельный документ - диплом о высшем образовании, предоставив свои полные анкетные данные.

Экс-чиновнику неоднократно сообщалось стороной обвинения о необходимости прибытия в орган предварительного расследования для участия в проведении следственных и процессуальных действий, в то же время ни разу не появился.

В связи с указанным, сообщение о подозрении в совершении этих уголовных преступлений направлено по почте в соответствии с требованиями ст. ст. 278, 111 УПК Украины и он объявлен в розыск.

Уголовное преступление раскрыто прокурорами совместно с работниками территориального управления ГБР, расположенного в Киеве.

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Между тем, разработанный в Министерстве развития общин и территорий проект постановления Кабмина, который призван "усовершенствовать архитектурно-строительный контроль", написанный в интересах крупных застройщиков и во многом не соответствует действующему законодательству.