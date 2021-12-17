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пятница, 17 декабря 2021 20:12

Подарок на день рождения: сын судьи выиграл Toyota в конкурсе для вакцинированных

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Подарок на день рождения: сын судьи выиграл Toyota в конкурсе для вакцинированных
У Вінниці син місцевого судді Артур Смілянець виграв головний приз розіграшу серед вакцинованих - авто Toyota Corolla. Фото: vmr.gov.ua

В Виннице 17 декабря сын местного судьи выиграл главный приз розыгрыша среди вакцинированных – авто Toyota Corolla.

Акция "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" от горсовета длилась четыре месяца. Организаторы говорят, что случайным образом, на сайте random.org, выбирали победителей, передает местное издание "20 минут".

Кроме авто, разыграли 50 телевизоров и 50 велосипедов.

Владельцем Toyota Corolla из 28 тысяч участников стал Артур Смелянец. Он – сын судьи винницкого Седьмого апелляционного админсуда Эдуарда Смелянца. Эту информацию подтвердила представитель прессслужбы суда Инга Гаврилюк в комментарии изданию.

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Сам победитель рассказал, что решил поучаствовать в акции после того, как увидел сообщения в Facebook.

"Друг написал в Инстаграмме: посмотри, ты выиграл авто. Я думал, что он так шутит. А потом смотрю на регистрационный номер - все сходится. Я до последнего не верю! Потому что вчера у меня был день рождения, и вот такого подарка я точно не ожидал. Я в шоке, если честно", – сказал Смелянец.

Украинские школы могут выиграть компьютерную технику в национальном конкурсе. Условием участия является вакцинация более 80% коллектива.

Разыграют три суперприза: по 10 компьютеров, 10 гарнитур, 10 роутеров, 15 минипризов – по одному роутеру и 10 гарнитур. Есть и 50 поощрительных призов – наборы из 15 защитных масок и эко-сумок.

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Дата
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