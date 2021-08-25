Среди украинских школ разыграют компьютеры и технику

Разыграют три суперприза и 15 минипризов. Фото: pixabay.com

Украинские школы смогут выиграть компьютерную технику в национальном конкурсе.

Условием для участия является вакцинация более 80% коллектива, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 25 августа.

"Проходит интересная акция для учебных заведений. Все школы, где будут вакцинированы 80 и более процентов педагогов, смогут податься на конкурс и получить компьютерные классы или гарнитуры", - сказал он.

Конкурс "Вакцинированные и открытые", организатором которого стал детский фонд ООН, продлится с 20 августа до 3 октября. Объявление результатов приурочат ко Дню учителя.

Разыграют три суперприза: по 10 компьютеров, 10 гарнитур, 10 роутеров, 15 мини-призов - по 1 роутеру и 10 гарнитур. Есть и 50 поощрительных призов - наборы из 15 защитных масок и экосумок.

Заполнить анкету для участия можно до 29 сентября включительно.

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В случае ухудшения эпидситуации в стране начнет действовать адаптивный карантин. В Украине во время жесткого карантина позволят работать тем учреждениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе. Допускать в учреждения планируют только вакцинированных клиентов и потребителей. Согласно условиям адаптивного карантина, если в регионе устанавливается уровень эпидопасности выше за зеленый, то в учреждениях образования вводится дистанционное обучение, если коллектив учреждения образования не вакцинирован на 80%. На Тернопольщине непривитых учителей обяжут еженедельно за свой счет сдавать ПЦР-тест на Covid-19. Только так педагогов будут допускать к работе в школах.