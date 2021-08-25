У вакцинированных могут быть привилегии - Ляшко

Украина в июне начала активно наращивать темп иммунизации. Фото: @moz.ukr

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предполагает, что люди с сертификатами вакцинации против коронавируса смогут посещать публичные места даже в случае локдауна.

"Будем вводить карантинные ограничения. Но для определенных сфер экономики они позволят работать даже в красном уровне эпидемиологической опасности.

Например, кинотеатры смогут работать, если коллектив кинотеатра будет вакцинирован и посетители будут показывать Covid-сертификат. И таких сфер много. Во Франции, в Германии сегодня прорабатывают различные варианты.

Нам будет проще. Мы можем брать опыт стран ЕС и США - посмотреть, что работает, что нет, чтобы выбрать оптимальный вариант", - цитирует Ляшко "Українська правда".

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Власть будет стимулировать определенные сферы жизни к вакцинации. Но гражданам нужно позаботиться о себе и родных - и вакцинироваться, особенно накануне осени.

Касательно иммунизации Ляшко сказал, что европейские страны на пик вакцинации выходили четыре месяца, после чего еще два - три месяца держались на "плато". А Украина в июне начала активно наращивать темп иммунизации и сейчас вышла на 1 млн прививок в неделю.

В августе-сентябре Украина получит 6,5 млн доз вакцин против коронавируса.