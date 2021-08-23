Украина получит 6,5 млн доз вакцин от коронавируса - Ляшко

Ляшко спрогнозировал всплеск заболеваний Covid-19 зимой. Фото: unsplash

В августе-сентябре Украина получит 6,5 млн доз вакцин против коронавируса.

"Вакцины продолжают поступать. В августе будут еще поставки и в сентябре. Минимум 6,5 миллиона доз вакцины придет. Сейчас в пунктах вакцинации в медучреждениях, в пунктах массовой вакцинации, у мобильных бригад есть около 9,5 млн доз вакцины", - рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

Ляшко спрогнозировал всплеск заболеваний Covid-19 зимой.

"В Украине мы видим постепенный рост. Это отражает ту динамику, которая была у нас в 2020 году. Поэтому, если смотреть эту динамику, несмотря на то, что это и другие штаммы, мы можем говорить о большом росте количества случаев именно в зимний период. А поскольку для гриппа, гриппоподобных заболеваний для Украины более характерен рост в середине октября - в ноябре и в начале декабря, то вторая волна - это февраль и март", - пояснил министр.

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Больницы первой волны уже централизованно обеспечили кислородом. Так здравоохранение готовят к тому, чтобы оно смогло быстро реагировать на возможный всплеск заболевания на коронавирус, подытожил Ляшко.

За минувшие сутки в Украине обнаружили 610 случаев коронавируса. Среди них 33 ребенка и 3 медработников. В больницу с коронавирусом попали 425 украинцев, 17 больных умерли, сообщили в Минздраве. За сутки наибольшее количество случаев в Киеве (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.