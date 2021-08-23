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понедельник, 23 августа 2021 09:19

Коронавирус свирепствует: свежая статистика за сутки

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За минувшие сутки в Украине обнаружили 610 случаев коронавируса. Среди них 33 ребенка и 3 медработников.

В больницу с коронавирусом попали 425 украинцев, 17 больных умерли, сообщили в Минздраве.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  В больницу с коронавирусом попали 425 украинцев
В больницу с коронавирусом попали 425 украинцев

За сутки наибольшее количество случаев в Киеве (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 164 случая;

Винницкая область - 35 случаев;

Волынская область - 5 случаев;

Днепропетровская область - 44 случая;

Донецкая область - 9 случаев;

Житомирская область - 19 случаев;

Закарпатская область - 4 случая;

Запорожская область - 39 случаев;

Ивано-Франковская область - 13 случаев;

Киевская область - 3 случая;

Кировоградская область - 1 случай;

Луганская область - 14 случаев;

Львовская область - 25 случаев;

Николаевская область - 13 случаев;

Одесская область - 51 случай;

Полтавская область - 10 случаев;

Ровенская область - 7 случаев;

Сумская область - 18 случаев;

Тернопольская область - 29 случаев;

Харьковская область - 18 случаев;

Херсонская область - 29 случаев;

Черкасская область - 4 случая;

Черновицкая область - 52 случая;

Черниговская область - 4 случая.

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22 августа против коронавируса в Украине вакцинировали 42715 человек.

Из них одну дозу получили 14590 человек полностью иммунизированы - 28125 человек.

Австрия безвозмездно передала Украине 500 тысяч доз вакцины. Об этом сообщает Nachrichten.

Первые 250 тысяч доз вакцины AstraZeneca прибудут в понедельник одновременно с визитом министра иностранных дел страны Александра Шалленберга в Украину, который примет участие в саммите Крымской платформы.

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Дата
23
августа

Сегодня в Украине отмечают День государственного флага

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