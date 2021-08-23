Коронавирус свирепствует: свежая статистика за сутки

За минувшие сутки в Украине обнаружили 610 случаев коронавируса. Среди них 33 ребенка и 3 медработников.
В больницу с коронавирусом попали 425 украинцев, 17 больных умерли, сообщили в Минздраве.
За сутки наибольшее количество случаев в Киеве (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев - 164 случая;
Винницкая область - 35 случаев;
Волынская область - 5 случаев;
Днепропетровская область - 44 случая;
Донецкая область - 9 случаев;
Житомирская область - 19 случаев;
Закарпатская область - 4 случая;
Запорожская область - 39 случаев;
Ивано-Франковская область - 13 случаев;
Киевская область - 3 случая;
Кировоградская область - 1 случай;
Луганская область - 14 случаев;
Львовская область - 25 случаев;
Николаевская область - 13 случаев;
Одесская область - 51 случай;
Полтавская область - 10 случаев;
Ровенская область - 7 случаев;
Сумская область - 18 случаев;
Тернопольская область - 29 случаев;
Харьковская область - 18 случаев;
Херсонская область - 29 случаев;
Черкасская область - 4 случая;
Черновицкая область - 52 случая;
Черниговская область - 4 случая.
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22 августа против коронавируса в Украине вакцинировали 42715 человек.
Из них одну дозу получили 14590 человек полностью иммунизированы - 28125 человек.
Австрия безвозмездно передала Украине 500 тысяч доз вакцины. Об этом сообщает Nachrichten.
Первые 250 тысяч доз вакцины AstraZeneca прибудут в понедельник одновременно с визитом министра иностранных дел страны Александра Шалленберга в Украину, который примет участие в саммите Крымской платформы.
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