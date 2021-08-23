Австрия передала Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Первые 250 000 доз вакцины AstraZeneca прибудут в понедельник. Фото: УНН

Австрия безвозмездно передала Украине 500 тысяч доз вакцины. Об этом сообщает Nachrichten.

"Белые пятна на карте вакцинации мира - это слепые пятна в защитном щите от коронавируса", - сказал министр иностранных дел страны Александр Шалленберг.

Первые 250 тысяч доз вакцины AstraZeneca прибудут в понедельник одновременно с визитом министра иностранных дел страны Александра Шалленберга в Украину, который примет участие в саммите Крымской платформы.

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Германия накануне визита канцлера Ангелы Меркель передала Украине партию вакцины AstraZeneca. Немецкая партия насчитывает 1,5 млн доз.