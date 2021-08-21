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суббота, 21 августа 2021 22:00

Украина получила еще 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

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Украина получила еще 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca
Украина стала первой страной, которая получила вакцины от Германии на двусторонней основе. Фото: Twitter

Германия накануне визита канцлера Ангелы Меркель передала Украине партию вакцины AstraZeneca. Немецкая партия насчитывает 1,5 млн доз.

Об этом сообщает Twitter посольства Германии в Украине.

"Мы продолжаем нашу совместную борьбу против COVID-19: накануне визита федерального канцлера Ангелы Меркель в Киев посол Анка Фельдгузен передала сегодня Минздраву Украины 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что Украина стала первой страной, которая получила вакцины от Германии на двусторонней основе.

В Украине с начала вакцинации первую дозу получили 4 971 752 человека, двумя дозами привили 2 980 278 человек. Всего сделали 7 952 028 прививок.

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