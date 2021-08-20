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пятница, 20 августа 2021 11:20

Почти 3 млн украинцев полностью привились от Covid-19

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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 129 тыс. человек.

От начала кампании по вакцинации сделали почти 8 млн Covid-прививок, сообщает Министерство здравоохранения в Facebook. Полностью вакцинированных украинцев уже более 3 млн.

"19 августа одну дозу Covid-вакцины получили 57 497 человек. Полностью иммунизировали 71 530 человек. Работали 870 мобильных бригад, 2759 пунктов прививки и 326 центров вакцинации", - говорится в сообщении.

Автор: Минздрав
  Свежие данные по вакцинации
Свежие данные по вакцинации

С начала вакцинации первую дозу получили 4 971 752 человека, двумя дозами привили 2 980 278 человек. Всего сделали 7 952 028 прививок.

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За последние сутки в Украине выявили 1600 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 271 826 человек. Умерли 53 394 пациента, из них 26 - за последние сутки. Выздоровели 2 200 000 человек, за последние сутки - 882.

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