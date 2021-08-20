Количество Covid-больных стремительно растет: последние данные из регионов

Всего в Украине провели более 11,7 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 1600 новых больных коронавирусом. Из них детей – 112, медработников – 46.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 271 826 человек. Умерли 53 394 пациента, из них 26 – за последние сутки. Выздоровели 2 200 000 человек, за последние сутки – 882, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 48 942 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 23 478, ИФА – 6454. Также сделали 19 010 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,7 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 222 случая;

Винницкая область - 33 случая;

Волынская область - 22 случая;

Днепропетровская область - 68 случаев;

Донецкая область - 108 случаев;

Житомирская область - 48 случаев;

Закарпатская область - 20 случаев;

Запорожская область - 97 случаев;

Ивано-Франковская область - 61 случай;

Киевская область - 71 случай;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская область - 67 случаев;

Львовская область - 70 случаев;

Николаевская область - 17 случаев;

Одесская область - 109 случаев;

Полтавская область - 56 случаев;

Ровенская область - 29 случаев;

Сумская область - 46 случаев;

Тернопольская область - 56 случаев;

Харьковская область - 86 случаев;

Херсонская область - 75 случаев;

Хмельницкая область - 68 случаев;

Черкасская область - 34 случая;

Черновицкая область - 79 случаев;

Черниговская область - 48 случаев.

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С начала кампании по вакцинации сделали более 7 млн Covid-прививок. Полностью вакцинированных украинцев уже более 2,9 млн. Правительство Греции передало Украине 100 тыс. доз Covid-вакцины AstraZeneca. 18 августа страна получила еще 650,4 тыс. доз этой вакцины от Польши и 46 тыс. доз от Литвы в качестве гуманитарной помощи. Украина получила более 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca от Румынии. Прививки также делают препаратами: CoviShield, CoronaVac, Pfizer и Moderna. 4 августа Дания передала Украине более 509 тыс. доз Covid-вакцины AstraZeneca с помощью глобального механизма COVAX.