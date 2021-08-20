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пятница, 20 августа 2021 08:39

Количество Covid-больных стремительно растет: последние данные из регионов

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Количество Covid-больных стремительно растет: последние данные из регионов
Всего в Украине провели более 11,7 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 1600 новых больных коронавирусом. Из них детей – 112, медработников – 46.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 271 826 человек. Умерли 53 394 пациента, из них 26 – за последние сутки. Выздоровели 2 200 000 человек, за последние сутки – 882, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 48 942 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 23 478, ИФА – 6454. Также сделали 19 010 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,7 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 222 случая;
Винницкая область - 33 случая;
Волынская область - 22 случая;
Днепропетровская область - 68 случаев;
Донецкая область - 108 случаев;
Житомирская область - 48 случаев;
Закарпатская область - 20 случаев;
Запорожская область - 97 случаев;
Ивано-Франковская область - 61 случай;
Киевская область - 71 случай;
Кировоградская область - 10 случаев;
Луганская область - 67 случаев;
Львовская область - 70 случаев;
Николаевская область - 17 случаев;
Одесская область - 109 случаев;
Полтавская область - 56 случаев;
Ровенская область - 29 случаев;
Сумская область - 46 случаев;
Тернопольская область - 56 случаев;
Харьковская область - 86 случаев;
Херсонская область - 75 случаев;
Хмельницкая область - 68 случаев;
Черкасская область - 34 случая;
Черновицкая область - 79 случаев;
Черниговская область - 48 случаев.

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С начала кампании по вакцинации сделали более 7 млн Covid-прививок. Полностью вакцинированных украинцев уже более 2,9 млн.

Правительство Греции передало Украине 100 тыс. доз Covid-вакцины AstraZeneca. 18 августа страна получила еще 650,4 тыс. доз этой вакцины от Польши и 46 тыс. доз от Литвы в качестве гуманитарной помощи. Украина получила более 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca от Румынии. Прививки также делают препаратами: CoviShield, CoronaVac, Pfizer и Moderna.

4 августа Дания передала Украине более 509 тыс. доз Covid-вакцины AstraZeneca с помощью глобального механизма COVAX.

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