Украина получила крупную партию Covid-вакцины

AstraZeneca одобрили для экстренного применения. Фото: pixabay.com

Правительство Греции передало Украине 100 тыс. доз Covid-вакцины AstraZeneca.

18 августа страна получила еще 650,4 тыс. доз этой вакцины от Польши и 46 тыс. доз от Литвы в качестве гуманитарной помощи, сообщает Министерство здравоохранения.

"Часть вакцины используют для прививания лиц, уже получивших первую дозу AstraZeneca. Оставшийся препарат распределят между центрами вакцинации и пунктами прививок", - говорится в сообщении.

AstraZeneca - векторная вакцина против Covid-19. Ее производят в ЕС, Великобритании, Южной Корее и Индии. Ее одобрили для экстренного применения Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам.

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Украина получила более 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca от Румынии. Прививки также делают препаратами: CoviShield, CoronaVac, Pfizer и Moderna. 4 августа Дания передала Украине 509 400 доз Covid-вакцины AstraZeneca с помощью глобального механизма COVAX. За последние сутки в Украине обнаружили 1560 новых больных коронавирусом. Из них детей - 90, медработников - 35. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 270 226 человек. Умерли 53 368 пациентов, из них 32 - за последние сутки. Выздоровели 2 199 118 человек, за последние сутки - 898.