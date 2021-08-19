Вакцинация в Украине набирает обороты

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 120 тыс. человек.

С начала кампании по вакцинации сделали более 7 млн Covid-прививок, сообщает Министерство здравоохранения в Facebook. Полностью вакцинированных украинцев уже более 2,9 млн.

"18 августа одну дозу Covid-вакцины получили 62 714 человек. Полностью иммунизировали 57 290 человек. Работали 843 мобильные бригады, 2745 пунктов прививки и 326 центров вакцинации", - говорится в сообщении.

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Автор: Минздрав Свежие данные по вакцинации

С начала вакцинации первую дозу получили 4 914 253 человека, двумя дозами прививали 2 908 748 человек. Всего сделали 7 823 001 прививку.

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За последние сутки в Украине обнаружили 1560 новых больных коронавирусом. Из них детей – 90, медработников – 35. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 270 226 человек. Умерли 53 368 пациентов, из них 32 – за последние сутки. Выздоровели 2 199 118 человек, за последние сутки – 898.