Назвали страны, где больше всего свирепствует Covid-19

В мире за сутки диагностировали более 720 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Великобритании.

В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Франция и Россия, по данным Worldometers. Украина по количеству новых заражений на 52-м месте в мире. Среди стран Европы - на 14-м месте.

В США зафиксировали более 154 тыс. новых инфицированных за сутки, в Индии - свыше 37 тыс., в Великобритании - более 36 тыс. Далее по количеству инфицированных в рейтинге Бразилия и Иран.

Автор: Worldometers В США за сутки выявили более 150 тыс. больных на коронавирус

По суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Франция и Испания. Украина - шестая в Европе по количеству летальных исходов.

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Всего за время пандемии в мире умерли более 4,4 млн человек. Выздоровели более 188 млн человек, до сих пор болеют около 17 млн.

За последние сутки в Украине выявили 1600 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 271 826 человек. Умерли 53 394 пациента, из них 26 - за последние сутки. Выздоровели 2 200 000 человек, за последние сутки - 882.