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понедельник, 15 ноября 2021 12:04

Почти 400 млн просмотров: клип украинского режиссера получил MTV EMA 2021

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Почти 400 млн просмотров: клип украинского режиссера получил MTV EMA 2021
Клип украинки Тани Муиньо стал лучшим видео на MTV Europe Music Awards 2021. Фото: кадр из клипа

Клип украинского режиссера Тани Муиньо получил награду MTV Europe Music Awards 2021. Видео на песню Montero (Call Me By Your Name) рэпера Lil Nas X получило примию в категории "Лучшее видео".

Об этом сообщили на сайте премии, лауреатов которой объявили 14 ноября.

По состоянию на данный момент клип в Youtube посмотрели почти 400 млн пользователей.

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Это не первая награда Тани Муиньо и Lil Nas X. Они уже получили MTV VMA 2021 в трех номинациях за упомянутый клип - "Лучший режиссер", "Лучшее видео" и "Лучшие визуальные эффекты".

Также Муиньо получила награду Лучший режиссер на UK Music Video Awards 2021 в Лондоне. Так она стала первой женщиной-режиссером, победившей в этой номинации.

Церемония MTV Europe Music Awards 2021 прошла в Будапеште на Спортивной арене им. Ласло Паппа.

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