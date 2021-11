Почти 400 млн просмотров: клип украинского режиссера получил MTV EMA 2021

Клип украинки Тани Муиньо стал лучшим видео на MTV Europe Music Awards 2021. Фото: кадр из клипа

Клип украинского режиссера Тани Муиньо получил награду MTV Europe Music Awards 2021. Видео на песню Montero (Call Me By Your Name) рэпера Lil Nas X получило примию в категории "Лучшее видео".

Об этом сообщили на сайте премии, лауреатов которой объявили 14 ноября.

По состоянию на данный момент клип в Youtube посмотрели почти 400 млн пользователей.

Это не первая награда Тани Муиньо и Lil Nas X. Они уже получили MTV VMA 2021 в трех номинациях за упомянутый клип - "Лучший режиссер", "Лучшее видео" и "Лучшие визуальные эффекты". Также Муиньо получила награду Лучший режиссер на UK Music Video Awards 2021 в Лондоне. Так она стала первой женщиной-режиссером, победившей в этой номинации. Церемония MTV Europe Music Awards 2021 прошла в Будапеште на Спортивной арене им. Ласло Паппа.