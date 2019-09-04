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среда, 04 сентября 2019 18:22

Почему на самом деле уволили Муженко

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Почему на самом деле уволили Муженко
Военный эксперт Игорь Романенко: Нашими военными руководят политики Фото: ar25.org

Президент Владимир Зеленский освободил генерала Виктора Муженко с военной службы. Указ опубликовали на сайте главы государства.

В документе отметили причину "в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды". Других официальных объяснений нет.

Военный эксперт Игорь Романенко объяснил Gazeta.ua, почему Муженко не могли оставить.

"Нашими военными руководят политики. Когда меняется власть, меняется и военное руководство. Хомчак - человек не случайный, поэтому переживать нечего. Такого уровня должности ни параллельно, ни выше у нас нет. Если снимают из вооруженных сил, министром не назначат. Там другие функции. Это логично, хотя и болезненно. В советское время была райская группа. Маршалов СССР не увольняли, были на должностях пожизненно. Но это не нормальная практика. на Западе такого нет", - считает Романенко.

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"Опыт Муженко, как военного руководителя теперь надо проанализировать группой специалистов. Собрать военных, ученых, историков из Национального университета обороны Украины, исследовательских институтов. Поставить задачу Муженко все им подробно описать и подкрепить документами для дальнейшего изучения. Нормальный подход предусматривает изучение поражений, таких как Иловайск. Надо сделать выводы и сделать наработки. Наш опыт ведения боевых действий ВСУ уникальный. В мире нет другой армии, которая так долго воевала с вооруженными силами РФ. Детали этого противостояния интересные НАТО. Поэтому изучить этот опыт полезно для себя и союзников", - говорит эксперт.

Андрея Куринского уволили с должности главы областного управления лесного и охотничьего хозяйства Житомирщины. Его президент Зеленский заставил написать заявление по собственному желанию во время своего визита.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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