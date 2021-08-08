Плохая самооценка. Как деньги влияют на отношения в паре

Финансовое состояние семьи не должен влиять на отношения. Фото: pixabay.com

Ощущение собственной ценности в отношениях зависит от финасовых возможностей человека. Конфликты в парах часто возникают из-за денег.

Команда исследователей из Мичигана и Техаса опросила 434 человека, состоящих в браке или постоянных отношениях. Связь между конфликтами и финансовым состоянием не зависела от уровня достатка, пишет Daily Mail.

Точную причину не смогли найти, но вполне вероятно, что кто-то, кто уделяет больше внимания своим финансам, пренебрегает потребностями партнера, что и вызывает конфликт.

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Также ученые обнаружили, что большинство людей склонны определять собственную ценность для партнеров через свой достаток и финансовые возможности. То есть если заработок их не устраивает, то появляется ощущение ненужности и низкая самооценка.

"Например, может случиться так, что наличие большего количества конфликтов по поводу денег заставляет людей поверить, что финансовый достаток улучшит их проблемы в отношениях. Это может сделать самооценку человека зависимой от денег", - говорят исследователи.

Если рацион человека состоит преимущественно из продуктов растительного происхождения, то риск появления у него болезней сердца снижается на 52%. Ученые советуют молодым людям ограничить потребление насыщенных жиров, соли, красного мяса, сладостей и сладких напитков, чтобы предотвратить сердечные приступы в более старшем возрасте.