Писатель-переселенец рассказал, что думает о Галичине

Украина сейчас приняла галицкую точку зрения истории, по словам писателя. Фото предоставил Алексей Чупа

34-летний Алексей Чупа родом из оккупированной Макеевки на Донбассе покинул город в 2014-м.

В том же году его книги "Бомжи Донбасса" и "10 слов о Родине" вошли в длинный список премии Книга года ВВС. Финалист литературной премии им. Джозефа Конрада 2015 года.

Gazeta.ua рассказал, что после переезда поселился в Хмельницкой области с семьей. Несколько месяцев работал во Львове.

"Галичина политизирована, она активно включается во все общественно-политические процессы. Здесь большему количеству людей не безразлично, что и как. В Хмельницком можно встретить человека, который относится пренебрежительно к Украине и украинскому. Во Львове, если таковые и есть, то они молчат и публично не говорят такого ".

Украина приняла галицкую точку зрения истории, по словам писателя.

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"В 1993 году, например, было трудно представить, как это с почестями хоронить бойцов дивизии "Галичина". Или массово здороваться "Слава Украине! Героям слава!". Мы сделали в этом огромный шаг вперед. Но с того места, где мы сейчас, всегда может показаться, что этот шаг мог бы быть гораздо шире. Когда-то я в Авдеевке видел красно-черные флаги на частных домах. А во время "Евро-2012" менты крутили людей, которые пытались пронести такие флаги на трибуны. С тех пор многое изменилось".

Полное интервью с Алексеем Чупой читайте в журнале "Країна" за 5 августа.

Семья Алексея Чупы происходит из Западной Украины. Когда-то давно еще прадеды переехали на Донбасс. Со временем все русифицировались. Родители говорили на русском, и это его первый язык. Но на украинском общается почти 20 лет. Начал переходить в подростковом возрасте. Почему это делал, объяснить не мог, но внутри бушевало чувство протеста. 16-летним начал читать Василия Стуса, слушать "Океан Эльзы" и пытаться писать на украинском.