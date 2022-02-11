Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора

Едва ли не самая большая в государстве станция сортировки отходов "Украина без мусора" работает в Киеве на ул. Саперно-Слободская, 25.

Станцию, как общественную организацию, открыла в 2015-м активистка Евгения Аратовская. В то время сырье принимала только одна машина по графику. Затем собранный мусор досортировывали на складе.

Но уже в 2017 году ситуация поменялась кардинально – полноценная сортировочная станция начала работать возле станции метро "Васильковская". Через год она переехала ближе к станции "Демеевская", где работает и по сей день.

"Украина без мусора" осуществляет 45 видов переработки сырья, с помощью профильных предприятий. И каждый день обслуживает более тысячи человек, которые привозят сюда отходы. Или - отправляют их по почте. Такая услуга здесь тоже доступна.

На станции платят только за сжигание и компостирование тех отходов, которые в этом нуждаются. За 30-литровый мешок с клиентов берут 60 грн, 100-литровый – 120 грн. Услуга досортировки стоит 240 грн – люди сдают мусор, а работники станции самостоятельно его распределяют по категориям.

Корреспондентка Gazeta.ua побывала на станции, чтобы лично ознакомиться с ее работой и поговорить с работниками и клиентами, чтобы узнать – зачем Украине нужно сортировать мусор и как приучить себя это делать.

ИНОМАРКИ И БУТЫЛКИ

От станции метро "Демеевская" до пункта переработки пешком идти минут 20. Большие павильоны "Украины без мусора" видны еще издалека. Они ограждены железобетонным старым забором. В ворота проезжают один за другим грузовики.

Автор: Кристина ЯМБОР Сортировочная станция работает со среды по воскресенье. Вторичное сырье посетители сортируют самостоятельно. Здесь принимают около 50 разных видов отходов

Парковка возле въезда полностью "забита" легковыми иномарками – свободных мест практически нет. Владельцы автомобилей достают из багажников огромные синие пакеты, из которых в разные стороны торчат разноцветные картонки, пластиковые бутылки, стаканчики и тому подобное. Груз заносят на территорию станции. Оттуда раздается звонкий звук от боя стеклянных бутылок, слышно как стучат поддоны.

С павильона по лестнице спускается 28-летняя Ольга Дядюра с парнем. Пара привезла мусор на станцию впервые. Сортируем давно, но приехать раньше никак не решались, признается женщина.

– Это нужно делать, чтобы не загрязнять планету, – натягивает на лицо черную защитную маску. – Раньше об этом не задумывались, но сейчас есть возможность сортировать картон и стекло. Перед тем как привезти все сюда – мусор ополаскивала, сушила. Сортировала по контейнерам.

Фото: Кристина ЯМБОР

В Украине к проблемам с отходами большинство людей относятся безответственно, убеждена Ольга.

– Нужно, чтобы больше таких пунктов было, – говорит. – Наша власть должна способствовать этому и не только на благотворительных началах. Должна быть определенная политика государства. И люди должны сами искать варианты для сортировки. Когда начинаешь этим заниматься, то автоматически начинаешь задумываться – куда этот пластик везти и вообще зачем он нужен? Возможно, лучше взять что-нибудь в стекле или картонной бумаге?

ЗАХЛАМЛЕННОЕ ЗАКАРПАТЬЕ

Клиенты выбрасывают вторсырье в специальные пластиковые и картонные контейнеры, которые стоят на крыльце под железной крышей. На них висят ламинированные черные таблички, где указан номер и разрешенный вид мусора. Больше всего заполнены боксы с коробками от яиц и стеклянными бутылками из-под алкоголя.

Автор: Кристина ЯМБОР Сортировочная станция принимает сырье на более 45 видов переработки. Для каждого вида отходов и даже цвета пластика существует своя технология

Мальчик лет 10 в яркой зимней куртке и вязаной шапке с помпоном – несет на плечах два больших белых мешка, еле перебирая ногами. Внутри трещит пластик. Останавливается возле оранжевого бокса и начинает рыться в мусоре. Чуть ли не с головой влезает в мешок и достает со дна прозрачную пластиковую тару из-под лимонада.

Своей очереди, чтобы выбросить мусор, ждут супруги Гончаренко. Их белые пакеты набиты бутылками, аккуратно сложенными картонными коробками, полиэтиленовыми пакетами.

Свои отходы везли в Киев

– Сортируем уже восемь лет. Ездим сюда регулярно еще со времени, когда станция работала на Васильковской. В интернете нашли о них информацию, - опирается на перила Виталий Гончаренко, натягивает на уши теплую черную шапку с оранжевым узором. – Сортировать начали после путешествия в Закарпатье. Были удивлены, насколько там природа захламлена! Ехали мимо водохранилища, а за ним была дамба. И внизу возле нее валялась куча пластиковых бутылок. К тому же люди там еще и выбрасывали мусор прямо на улицу. Мы так не смогли. Свои отходы везли в Киев.

Автор: Кристина ЯМБОР Контейнеры для мусора стоят на крыльце и в павильоне. Привозят сюда стекло, разные виды пластика и картона, старую технику, зонтики, очки, книги, железные емкости и многое другое

Подтолкнуло Гончаренко к идее сортировать отходы и село Подгорцы под Киевом о котором раньше писала Gazeta.ua. Там находится самый большой в Украине мусорный полигон.

- Проезжали Подгорцы и почувствовали, как там воняет, - отрезает Виталий.

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На сортировочную станцию супруги приезжают раз в месяц. Мусор для переработки складывают на балконе. Сразу разделяют по видам. Детей помогать не заставляем, но они начинают нам подражать, хвалятся родители.

В Европе всех научили сортировать мусор, когда ввели штрафы

- Часто видим, как люди выбрасывают отходы где-то на улице. Бороться словами с такими безрезультатно. Надо вывозить на свалку и показывать, что там творится. Тогда дойдет, – говорит Виталий. – Государство должно радикально бороться с такими проявлениями. В Европе всех научили сортировать отходы, когда ввели штрафы. Кошелек позволил людям почувствовать последствия и они начали разделять отходы. Два-три раза заплатил и понимаешь, что на ровном месте потерял деньги, которые мог бы использовать на что-то другое.

Автор: Кристина ЯМБОР Сортировочная станция работает со среды по воскресенье. Вторичное сырье посетители сортируют самостоятельно. Здесь принимают около 50 разных видов отходов

РТУТНЫЕ ЛАМПЫ

Вход в павильон станции прикрывают резиновые прозрачные занавески. Возле них, за стеклянными стенами, сидит кассирша и что-то печатает на компьютере. Здесь же находится магазин эко-товаров.

– Продаем всякие полезные штуки. Я себе всегда беру мусорные мешочки, которые разлагаются за два-три дня, если в них попадает влага, - рассказывает 19-летняя продавщица Мария. Показывает на зеленые пакеты, скрученные в рулоны. - Шесть литров использую для чего-то мокрого, чтобы выбрасывать каждый день, а на 30 литров – для чего-то сухого. Использую также органическую химию. Часто люди еще покупают средства для стирки и мытья посуды.

Автор: Кристина ЯМБОР В павильоне сырье сортируют на столах. Разобраться с отходами помогают консультанты

Популярны здесь многоразовые раскладные стаканы для кофе с разноцветными крышками. На полках лежат мешки из сетки разных размеров. За набор из трех штук собственного производства берут 132 грн.

Мария работает в компании полгода. Экологией стала интересоваться с 9-го класса. По профессии – инженер-теплофизик.

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За дверью в кассу выстроилась очередь. Люди держат выписанные вручную чеки. Оплату за выброшенный мусор никто не контролирует – работники надеются на совесть клиентов.

– Сколько с меня? 120 гривен? А можно я картой оплачу? – засыпает вопросами девушку пожилая женщина в шапке из искусственного меха.

- Приемлема ли цена? – спрашиваю.

– Это еще недорого. Вы же все равно платите за вывоз мусора. Только он вывозится на помойку! – отвечает женщина и идет к выходу.

В магазин забегает вторая кассирша в бежевой шапке.

– Когда люди видят пример – они начинают нас поддерживать, – объясняет Анна Солонина, 48 лет. – В первое время моя мама ходила за мной и пыталась узнать, куда и какую бумажку положить. У нас был такой ящик специальный, куда родители складывали все непонятное, а потом я им объясняла. Вскоре поставили под мойкой пять коробочек для разных видов вторсырья.

Главное, чтобы сырье было чистое и сухое

Сортировать сырье начала четыре года назад после того, как соседи установили баки под подъездом.

– Три с половиной года назад я сюда пришла, чтобы посмотреть. Ну и затянуло, – рассказывает. - Занимаюсь торговлей, складом и интернет-магазином. С людьми, которые выбрасывают в неположенном месте, пытаюсь бороться. Выкинул не туда – я при нем же подниму и брошу, куда полагается.

Автор: Кристина ЯМБОР Більше 8 тонн сміття щомісяця зі станції відвозять на спалювання

– Главное, чтобы сырье было чистое и сухое, – продолжает Анна. – Ну и не опасное для здоровья. Опасные – это лампы ртутные, иглы от шприцев, биоотходы. Работают же живые люди, которые все руками делают. Принимаем компост – органические продукты, но не мясо и не молочку. Фрукты, овощи - в таком плане.

БЕЗОПАСНОЕ СЖИГАНИЕ

В холле шумно. Люди с мешками и пакетами суетятся и бегают от одного бокса к другому. Становятся на цыпочки и заглядывают, что лежит в контейнере. Большинство приходят семьями – для многих это своеобразная традиция выходного дня.

Консультантов на смене четверо. Их постоянно окружают посетители, которым необходима помощь в сортировке.

Автор: Кристина ЯМБОР Большинство посетителей приехали на сортировочную станцию ​​не в первый раз, поэтому знают, что и где оставлять. Можно воспользоваться услугой досортировки. В таком случае, за вас все сделают работники. Стоит только заплатить 240 грнза 100 л сырья

Мужчина в неоновой тонкой жилетке завязывает синий пакет с мусором. Под защитной маской на лице виднеется короткая щетина. Черным маркером выводит на пакете букву "С" - означает, что мусор уйдет на сжигание. Выписывает чек женщине в берете.

Нас мало сегодня. Видите, как тяжело

– Очень нас мало сегодня. Видите, как тяжело, - объясняет администратор станции Остап Бутвинник, не отвлекаясь от обслуживания клиентов. – Мы принимаем очень много видов вторсырья, которые обычный человек не сможет сдать в других пунктах приема. Кроме стекла, металла, полиэтиленовых пленок – это пенопласт, аэрозольные баллончики, полистирол, полипропилен, пробки, зонтики, диски. Передаем носки бездомным. Очки отдаем мастерам.

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После того, как вторсырье попало на станцию, его передают переработчикам – предприятиям, которые то или иное сырье добавляют в свою продукцию или создают новую. Еще один вариант – отдать хлам заготовителям. Это такие компании-посредники, которые накапливают у себя большие объемы сырья и продают потом крупным заводам для дальнейшего использования, объясняет администратор.

Автор: Кристина ЯМБОР На фото администратор станции Остап Бутвинник помогает посетителям отсортировать мусор для сжигания

Остап в компании с 2019 года. Сначала работал грузчиком, а затем получил повышение. Сам сортировать сырье начал после того, как увидел видео про мусор, который с полигонов попадает в леса и океаны.

За последние несколько лет количество посетителей выросло в разы, уверяет администратор.

– Мы точно не считали, но в позапрошлом году в выходные к нам приходило до 500 человек, – рассказывает. – В будни – по 150. Сейчас не считаем, но клиентов гораздо больше. Видим это по статистике сырья. Думаю, что это результаты рекламы и сарафанного радио. Да и тема экологии становится популярной и интересной. К тому же, приходят разные люди. Раньше это был условный средний класс, на собственных машинах. Сейчас же приезжают из разных районов Киева, даже из отдаленных городов.

Если вы под открытым небом сжигаете мусор, то он выделит много токсинов

Сортируют мусор посетители самостоятельно. На столах разлаживают содержимое пакетов и перебирают.

- У тех, кто приезжает впервые – разбегаются глаза от количества разных видов пленок, бутылок, маркировок. Тогда консультанты в желтых жилетах помогают, – объясняет принцип работы станции Остап. - Можно принести все бытовые отходы и сдать их на переработку бесплатно – самостоятельно разложить по контейнерам, коробкам, баулам. Или сдать на высокотемпературное сжигание. Если вы под открытым небом сжигаете мусор, то он выделит много токсинов. А если сжигать очень нагретым воздухом, то этот физико-химический процесс поможет снизить вред. Плюс на сжигающих предприятиях есть камеры доочистки газов. Мы оплачиваем услуги таких компаний.

Автор: Кристина ЯМБОР На станции есть магазин эко-товаров. Здесь можно приобрести быстроразлагающиеся пакеты, многоразовые мешочки, чашки, органическую бытовую химию, а также полезные вещи и одежду от организации "Украина без мусора"

Содержимое контейнеров, стоящих у обычных многоэтажек, редко сдают на переработку, говорят на станции.

- Обслуживающие их заготовители - выбирают только ходовые позиции. Например, ПЭТ-бутылки, – уверяет Остап. – Берут то, что можно продать по хорошей цене и хорошо перерабатывается. А вот аэрозольные баллончики, или компакт диски на переработку вообще берут только одно-два предприятия в Украине. Не рентабельно компаниям заниматься многими позициями.

ЛОТКИ ИЗ-ПОД ЯИЦ СПАСАЮТ БИТУМ

Некоторые виды сырья станция перерабатывает самостоятельно. Отдельно собирают крышки от пластиковых бутылок и переплавляют на панели. Из них можно производить мебель, лавки.

На станции виднеется несколько контейнеров для, казалось бы, одинаковых предметов. Однако они изготовлены из разного материала.

- Бутылки нужно сортировать по цвету, - Остап достает из баула скомканную полуторалитровую бутылку из-под воды. – Вот это голубая. А это ПЭТ-бутылка прозрачная. Таковы требования переработчиков, потому что из них выходит разное синтетическое волокно. Однако есть более сложные вещи. Вот это полипропиленовая емкость. А это – полистирольная. Надо смотреть на маркировку, – показывает пластиковые стаканчики из-под йогурта и сметаны.

Автор: Кристина ЯМБОР На фото две пластиковые бутылки. Однако они изготовлены из разных материалов, поэтому отправляются на отдельные виды переработки

Комбинированные виды пластика, на которых не пишут маркировку, со станции отправляют на сжигание. Диски изготовлены из поликарбоната. Их переработчик измельчает и гранулирует. Из этой массы делают поликарбонатные листы, которыми часто укрывают уличные остановки.

Позади Остапа в коробке лежит старая техника – пылесосы, компьютеры, клавиатуры, гирлянды, наушники и блендер. Рядом – изделия из железа. Клиенты могут себе забирать эти вещи, но при предварительном разрешении, объясняют работники.

Автор: Кристина ЯМБОР Большинство посетителей приехали на сортировочную станцию ​​не в первый раз, поэтому знают, что и где оставлять. Можно воспользоваться услугой досортировки. В таком случае, за вас все сделают работники. Стоит только заплатить 240 грнза 100 л сырья

Отдельная коробка здесь для железных жестянок и крышек. У самого входа стоит бокс для товарных чеков, забитый до верха. Под ним – несколько картонных емкостей с выброшенными книгами и журналами. Библиотека собралась разношерстная – от детективов и книг о саморазвитии до журналов "Карьера", "Прокуратура Украины" и т.д.

Занимаемся около 45 видами переработки

– Мы занимаемся около 45 видами переработки, – добавляет Бутвинник. - Каждый материал нуждается в отдельной переработке. Лотки для яиц – это папье-маше. Его добавляют в асфальт. Когда его транспортируют в жидком состоянии - битум не вытекает (битум - продукт переработки нефти, отличающийся вязкостью, пластичностью и теплостойкостью. Добавляет твердости асфальта - Gazeta.ua).

5000 ГРИВЕН

За час до закрытия пытается успеть справиться с мусором парень с большим рюкзаком на спине. Достает из сумок картонные коробки, отрывает от них скотч и откладывает его в отдельный пакет. Андрей Крапивченко впервые приехал на станцию без жены. Именно она была инициатором сортировки мусора дома, говорит.

– Она разбиралась, а я ленивый, чтобы начать. Уже больше года сортируем. Давно не приезжали. И вот накопилось, – рассказывает Андрей. – На машине добирался сюда, живу далеко, в Крюковщине. Вариантов других нет. Но собирать очень сложно, особенно в однокомнатной квартире. Уж если честно, в какие-то моменты хочется все бросить. Не всегда раз в месяц удается выделить целый день. Пункт сдачи должен быть возле дома.

Автор: Кристина ЯМБОР Выбрасывают здесь и книги, журналы, газеты, чеки из магазинов

Подходит к баулу с картоном – выбрасывает коробки по одной, бумажные пакеты кладет в контейнер рядом.

- Самое сложное – пластик. Там его столько видов, что не знаю, когда разберусь. Ну и плюс мыть надо мусор, а на это много воды уходит. Особенно, если жирное что-то было там, – говорит Крапивченко. – Одежду пока только не знаем, куда сдать можно, здесь вроде только на сжигание принимают.

Посетители лояльны к нам, а мы к ним

В выходные станция закрывается в 15.30. Перед закрытием людей здесь становится больше. Так что даже после 16:00 работа на "Украине без мусора" кипит.

– Посетители лояльны к нам, а мы к ним. Но со сжиганием бывают интересные истории. Бывает, приносят памперсы подержанные, прокладки, – рассказывает все так же озабоченный переборкой сырья администратор Остап. – Мы выкладываем и объясняем, что нельзя. Затем люди берут эти подгузники и засовывают обратно в пакет. Когда-то не принимали секс-игрушки, но их часто приносили. Поэтому поставили отдельную коробку для утилизации.

Автор: Кристина ЯМБОР Некоторые вещи посетители могут унести с собой. Однако для этого требуется разрешение администратора

Посреди ценных находок попадались деньги.

– Достает парень книгу из пакета, что-то о бизнесе. Решил полистать – а там 700 гривен. В другом пакете снова книга в которой 300 гривен. Самая большая находка – 5000 гривен, но приносили на досортировку. Поэтому мы смогли найти владельца и вернуть.

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Организация планирует расширять свою деятельность. В ближайшее время сортировочную станцию откроют на левом берегу Киева.

40

тонн вторичного сырья ежемесячно отправляет станция на переработку. Еще около 8 тонн мусора увозят на сжигание.

10

тысяч гривен в месяц в среднем получают консультанты на станции "Украина без мусора".