Підборка стихотворных поздравлений ко Дню медицинской сестры

12 мая ежегодно отмечается Международный день медицинской сестры. В Украине День медсестер начали праздновать с 1997 года.

Профессии медицинской сестры посвящено множество произведений искусства. В частности, многие известные художники обратились к образу медсестры в своих произведениях. Не устают благодарить медработников и их пациенты.

Журналисты Gazeta.ua сделали праздничную подборку произведений искусства и стихотворных поздравлений для медицинских сестер.

Фото: Елена Шегаль

Медицинская сестричка,

Ты парящая, как птичка

И легка, и весела,

Обязательна, добра.

Жизнь больным ты облегчаешь,

Всех заботой окружаешь.

Мы тебя все обожаем

И в твой праздник пожелаем:

Будь здоровой и счастливой,

И всегда такой красивой,

Никогда не унывай.

Ты любима нами, знай.

Автор: Джеймс Ламберс "Медсестра"

Кто такая медсестра?

И красива, и умна!

Знает четко свое дело,

Выполняет всё умело!



Пожелать хочу с душой,

Чтобы в жизни был покой,

За дежурства чтоб платили,

Чтобы адский труд ценили.



Медсестра - это хранитель,

Буйных смелый укротитель,

Ангел, что у нас под боком,

Помощь всему миру скопом.

Автор: Анна-Катрина Зинкейштейн "Медсестра и ребенок"

Мы сегодня поздравляем

Всех на свете медсестер!

За бесценный труд и помощь

Низкий наш вам всем поклон.



Пусть счастливы будут семьи,

Детки радуют всегда.

Мира, счастья и достатка

Вам на долгие года.





Добрые ангелы в белых халатах,

Нужны вы врачам и больным, что в палатах:

Поставить укол иль измерить давление,

У пациентов развеять сомнения.

Всё вы умеете, всё вам под силу.

Пусть вам воздастся, чтоб все у вас было:

Счастье, здоровье, успех и тепло,

Чтобы всегда и во всем вам везло.

С Днем медсестры, дорогие вы наши.

Знайте, что нет вас милее и краше.

Автор: Лев Котляров "Отдых после дежурства"

За вашу работу, заботу и ласку

Большое спасибо и низкий поклон.

Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка,

Как самый прекрасный и светлый ваш сон.

И в День медсестры, как всегда, без сомнений,

Поздравить хотим вас, добра пожелать.

И в жизни желаем приятных мгновений,

Всегда улыбаться и горя не знать.





12 мая отмечается Всемирный день медицинских сестер. Идея его празднования возникла еще в 1953 году, но отмечать его начали с 1965-го. Эту дату выбрали неслучайно. В этот день родилась выдающаяся англичанка Флоренс Найтингейл, которая организовала первые в мире бригады сестер милосердия. Она также была организатором и руководительницей отряда санитарок во время Крымской войны 1853-1856 годов.