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вторник, 12 мая 2020 14:22

Підборка стихотворных поздравлений ко Дню медицинской сестры
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12 мая ежегодно отмечается Международный день медицинской сестры. В Украине День медсестер начали праздновать с 1997 года.

Профессии медицинской сестры посвящено множество произведений искусства. В частности, многие известные художники обратились к образу медсестры в своих произведениях. Не устают благодарить медработников и их пациенты.

Журналисты Gazeta.ua сделали праздничную подборку произведений искусства и стихотворных поздравлений для медицинских сестер.

"Ночное дежурство"
Фото: Елена Шегаль
"Медсестра в свободную минуту"
"Медсестра"
"Сестра милосердия"
"Отдых после дежурства"

Медицинская сестричка,
Ты парящая, как птичка
И легка, и весела,
Обязательна, добра.
Жизнь больным ты облегчаешь,
Всех заботой окружаешь.
Мы тебя все обожаем
И в твой праздник пожелаем:
Будь здоровой и счастливой,
И всегда такой красивой,
Никогда не унывай.
Ты любима нами, знай.
Автор: Джеймс Ламберс
  "Медсестра"
"Медсестра"
Кто такая медсестра?
И красива, и умна!
Знает четко свое дело,
Выполняет всё умело!

Пожелать хочу с душой,
Чтобы в жизни был покой,
За дежурства чтоб платили,
Чтобы адский труд ценили.

Медсестра - это хранитель,
Буйных смелый укротитель,
Ангел, что у нас под боком,
Помощь всему миру скопом.
Автор: Анна-Катрина Зинкейштейн
  "Медсестра и ребенок"
"Медсестра и ребенок"
Мы сегодня поздравляем
Всех на свете медсестер!
За бесценный труд и помощь
Низкий наш вам всем поклон.

Пусть счастливы будут семьи,
Детки радуют всегда.
Мира, счастья и достатка
Вам на долгие года.

Добрые ангелы в белых халатах,
Нужны вы врачам и больным, что в палатах:
Поставить укол иль измерить давление,
У пациентов развеять сомнения.

Всё вы умеете, всё вам под силу.
Пусть вам воздастся, чтоб все у вас было:
Счастье, здоровье, успех и тепло,
Чтобы всегда и во всем вам везло.

С Днем медсестры, дорогие вы наши.
Знайте, что нет вас милее и краше.

Автор: Лев Котляров
  "Отдых после дежурства"
"Отдых после дежурства"

За вашу работу, заботу и ласку
Большое спасибо и низкий поклон.
Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка,
Как самый прекрасный и светлый ваш сон.

И в День медсестры, как всегда, без сомнений,
Поздравить хотим вас, добра пожелать.
И в жизни желаем приятных мгновений,
Всегда улыбаться и горя не знать.

12 мая отмечается Всемирный день медицинских сестер. Идея его празднования возникла еще в 1953 году, но отмечать его начали с 1965-го.

Эту дату выбрали неслучайно. В этот день родилась выдающаяся англичанка Флоренс Найтингейл, которая организовала первые в мире бригады сестер милосердия. Она также была организатором и руководительницей отряда санитарок во время Крымской войны 1853-1856 годов.

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