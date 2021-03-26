Пестрая температурная картина: чем погода удивит в выходные

В Киеве в субботу без осадков. Фото: pixabay.com

27 марта в Украине потеплеет. В течение дня ожидается +8...13°С, на западе +10...16°С, в Днепре, Донецкой, Луганской областях и на Запорожье немного свежее - +7...9°С.

В субботу Левобережье еще не избавится от туч, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Кое-где там ожидаются небольшие осадки.

На остальной территории завтра сухо. В воскресенье атмосферный фронт принесет дожди в западные, северные и центральные области, а вечером фронт дойдет до Одесской области. 28 марта в восточной части также будет сухо.

В воскресенье из-за деятельности холодного атмосферного фронта на западе снова похолодает до +6...9°С, но на остальной территории еще побудет тепло. Свежая погода охватит большинство областей в понедельник-вторник. А 1 апреля наконец воцарится настоящее весеннее тепло.

В Киеве в субботу без осадков. В воскресенье ожидается дождь. В субботу будет до +10...12°С в течение дня. В воскресенье дождь может немного снизить температуру воздуха.

А в понедельник и вторник в Киеве снова посвежеет. Однако уже в начале апреля потеплеет до +15°С.

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На Пасху, 2 мая, в Украине будет холодно. Традиционной майской жары в этом году тоже не следует ждать.