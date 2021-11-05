Перфекционизм убивает украинизацию - блогер

Автор: предоставила Майя Тульчинская Многие люди не переходят на украинский, потому что боятся совершить ошибки, считает Майя Тульчинская

Фешн-блогер Майя Тульчинская убеждена, что препятствием для перехода на украинский язык для многих является страх допускать ошибки. Об этом рассказала в интервью журналу "Країна".

Она родилась и выросла в Одессе, была русскоязычной. В Киев переехала восемь лет назад и постепенно начала общаться на украинском. Сначала перевела на украинский свой блог о моде.

"Редактор моей книги Светлана Бондарь является в каком-то смысле моей крестной мамой как украиноязычного автора. Она несколько лет назад начинала делать в Одессе издание Opinion на украинском онлайн. Предложила мне вести колонку о моде. Конечно, я хотела. Села и подумала: я сейчас напрягусь и смогу писать на украинском. В первых моих украиноязычных колонках было много правок. А впоследствии языковые ошибки я уже не допускала", - поделилась Майя.

Начала писать блог сначала на двух языках.

"Потом задолбалась делать два варианта. Да ну его в баню! Буду писать только на украинском. Кто захочет прочесть, тот не отпишется. И никто не отписался, - говорит Тульчинская. - Разговорный украинский подковала на выступлениях. Меня раз в год приглашают во Львов рассказывать о тенденциях в моде. Я же не могу по-русски там разговаривать, неудобно. Так я стала говорить по-украински легко. Я даже думаю теперь на украинском".

Многие люди не переходят на украинский, потому что боятся ошибок, считает блогер. "На иностранных языках ошибаться им не так неудобно. Идеально никогда поначалу не получится. У нас до сих пор ужасная совковая парадигма, что мы боимся допускать ошибки. Мы все в советской школе воспитаны и имеем страх, что какая-нибудь учительница Мария Ивановна начнет нас ругать перед классом, если мы у доски ответим неправильно. Мы так привыкли к этому мнению, что либо пытаемся что-то сделать идеально, либо, если идеально не получается, вообще не беремся за дело. Но путь к хорошему украинскому лежит через плохой украинский. Ошибешься - ничего, исправишься. Если не делать, не научишься никогда".

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"Перфекционизм убивает ласковую украинизацию, – считает Тульчинская. - Куча людей в Украине неплохо говорят по-английски, иногда имеют в кармане и еще по одному европейскому языку. А на украинском так и не заговорили, хотя все прекрасно понимают. Надо позволять себе ошибаться. Кто ошибается, но делает - когда-нибудь научится. Кто не делает, чтобы не опростоволоситься - не научится никогда.

Говорите на украинском, даже если он у вас не идеален. Это все равно лучше, чем не говорить вообще".

16 июля вступили в силу очередные нормы языкового закона. Все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Исключения предусмотрены для песен и фонограмм, и если использование другого языка предусматривает творческий замысел организатора. Сопровождение всех мероприятий должно быть исключительно на украинском. Выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом, сообщил офис уполномоченного по защите государственного языка.