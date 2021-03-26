Перевод часов в Украине: какое время укажут в железнодорожных билетах

В 03:00 по киевскому времени стрелки часов переведут на час вперед. Фото: UkrzalInfo

28 марта Украина переходит на летнее время.

Поезда будут курсировать с учетом этого перехода, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"28 марта 2021 года в 03:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед. Время отправления и прибытия поездов Укрзализныци в билетах указывается уже с учетом этого перехода", - говорится в сообщении.

Пассажиров и тех, кто их встречает, призвали быть внимательными.

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С 22 марта местные власти могут самостоятельно запрещать работу автотранспорта и железных дорог в регионах красной зоны.