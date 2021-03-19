"Коллектив в отчаянии" - в Укрзализныци готовятся к масштабной забастовке

Укрзализныця готовит масштабную забаставку. Фото: ua.news

Работники Укрзализныця планируют провести большую забастовку с остановкой поездов из-за неудовлетворительной ситуаций в компании.

"Трудовой коллектив в отчаянии, за 2 недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает", - написала в Facebook глава Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния УЗ Юлия Гришина.

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Она сообщила, что, учитывая неудовлетворительную динамику получения информации от правоохранителей о деятельности компании, комиссия решила пригласить на следующее свое заседание руководителей Офиса генпрокурора, Государственного бюро расследований, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро. Их цель тщательно исследовать "вклад" каждого руководителя УЗ, Наблюдательного совета и возможных контрагентов в доведения Укрзализныци до критического состояния.

Голова Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадима Бубняк, объявил, что Укрзализныця планирует массовое увольнение сотрудников. Под сокращение попадут 30 тыс. железнодорожников. Также Укрзализныця в рамках реформирования структуры и оптимизации дублирующих должностей управленческого персонала сократит почти треть штата центрального офиса, это 700 сотрудников.